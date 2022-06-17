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17.06.2022  12:00   Виталий Хиневич

Немецкая компания выпустит книгу о красоте украинской природы

Немецкая компания teNeues издаст книгу о красоте украинской природы.

Книга о красоте Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что немецкая компания совместно с украинской CP PUBLISHING выпустит книгу под названием "The Beauty of Ukraine".
 
В книге будут присутствовать изображения красот Украины-озера, парки, карьеры и другие природные объекты. «Красота Украины»  будет наполнена фотографиями тревел-фотографа Евгения Самученка, автором является Люсия Бондар.
 
Стоит отметить, что ее будут продавать во всем мире. На официальном сайте  издательства teNeues можно оставить предзаказ и получить книгу на одном  из трех языков: немецком, украинском и английском.
 
Напомним, коллекционер представил общественности редкие открытки с украинским пейзажем.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  книга, красота украины
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