16.06.2022 13:15 Виталий Хиневич

Коллекционер представил общественности редкие открытки с украинским пейзажем

Коллекция состоит из более 120 открыток.

Открытка: Владимир Козюк

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ВСВІТІ».

Сообщается, что коллекционер Владимир Козюк, открыл общественности коллекцию редких открыток с украинским пейзажем XIX – начале XX вв.

Владимир Козюк коллекционирует открытки с 1992 года. Одной из любимых тем для коллекционера являются виды Украины, украинских сел и домов под соломенной крышей.

«Украинские открытки коллекционирую с 1992 года. Одной из любимых тем для меня есть для меня виды Украины, украинских сел и домов под крышей! Да, именно тех домов, поисками которых занялся позже лично. Возможно, эти изображения вдохновили исследовать мою любимую тему, трудно сказать, но в двадцать лет, я четко осознал, что эти листовки являются историей и достоянием нашего Государства! Разрешаю использовать всем желающим, ведь то, что имею, собирал не для себя, а для украинского народа»- рассказал Владимир Козюк.

С открытками можно ознакомиться на странице в Facebook

Напомним, англоязычный репозиторий правды We are Ukraine создал онлайн-библиотеку страниц различных изданий про события в Украине.