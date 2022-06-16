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16.06.2022  13:15   Виталий Хиневич

Коллекционер представил общественности редкие открытки с украинским пейзажем

Коллекция состоит из более 120 открыток.

Открытка Владимир Козюк
Открытка: Владимир Козюк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ВСВІТІ».
 
Сообщается, что коллекционер Владимир Козюк, открыл общественности коллекцию редких открыток с украинским пейзажем XIX – начале XX вв.
 
Владимир Козюк коллекционирует открытки с 1992 года. Одной из любимых тем для коллекционера  являются виды Украины, украинских сел и домов под соломенной крышей.
 
«Украинские открытки коллекционирую с 1992 года. Одной из любимых тем для меня есть для меня виды Украины, украинских сел и домов под крышей! Да, именно тех домов, поисками которых занялся позже лично. Возможно, эти изображения вдохновили исследовать мою любимую тему, трудно сказать, но в двадцать лет, я четко осознал, что эти листовки являются историей и достоянием нашего Государства! Разрешаю использовать всем желающим, ведь то, что имею, собирал не для себя, а для украинского народа»- рассказал Владимир Козюк.
 
С открытками можно ознакомиться на странице в Facebook.
 
Напомним, англоязычный репозиторий правды We are Ukraine создал онлайн-библиотеку страниц различных изданий про события в Украине.
 
Источник:   ВСВІТІ
 Тэги:  коллекция, открытки
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