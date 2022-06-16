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16.06.2022  12:57   Рита Парфенова

Какие продукты придадут блюдам с молодым картофелем необычный вкус

Начало лета не обходится без молодого картофеля. Рецепты с необычными ингредиентами помогут внести разнообразие в привычное меню.

Какие продукты придадут блюдам с молодым картофелем необычный вкус

Способ приготовления практически не изменяется, просто добавляются продукты, на первый взгляд, не сочетаемые с картофелем, передает РЕДПОСТ со ссылкой на rsute

Со вкусом выпечки

Продукты:

  • молодой картофель;
  • сливочное масло;
  • молотая корица;
  • соль.

Приготовление:

  1. выбрать картофель мелкого или среднего размера. Это нужно для того, чтобы плоды не разрезать, так вкуснее;
  2. помыть и почистить;
  3. отварить картофель;
  4. слить воду;
  5. добавить немного сливочного масла и примерно 1 ч. л. корицы, все перемешать.

Корица придает необычный вкус молодому картофелю, и такой вариант может стать любимым.

Со вкусом свежести

Продукты:

  • молодой картофель;
  • несколько листочков мяты;
  • перья лука;
  • майонез;
  • сок лимона;
  • горчица в зернах;
  • соль.

Приготовление:

  1. помыть и отварить картофель. Если корнеплоды крупные, то их нужно предварительно разрезать на несколько частей;
  2. воду слить и дать картофелю немного остыть;
  3. порезать зелень и высыпать ее в картофель;
  4. добавить майонез, горчицу, сок половинки лимона, перемешать.

Если при варке покажется, что соли было добавлено мало, то досолить можно в момент смешивания с другими ингредиентами.

Молодой картофель по-селянски

Продукты:

  • молодой картофель;
  • растительное масло;
  • сливочное месло;
  • соль

Приготовление:

  1. картофель помыть;
  2. крупные корнеплоды разрезать на 3-4 части;
  3. обжарить на небольшом количестве растительного масла до образования золотистой корочки;
  4. переложить в форму для запекания, посолить и положить сверху сливочное масло;
  5. запекать в духовке 15-20 минут при 180 градусах.

Время приготовления может быть разным. Его потребуется больше, если кусочки окажутся крупными или был подобран такой сорт картофеля, который готовится дольше.

Напомним, какие фрукты и овощи полезны для сердца и сосудов человека.
 

Источник:   rsute.ru
 Тэги:  рецепт, картофель, харьков
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