16.06.2022 12:57 Рита Парфенова

Какие продукты придадут блюдам с молодым картофелем необычный вкус

Начало лета не обходится без молодого картофеля. Рецепты с необычными ингредиентами помогут внести разнообразие в привычное меню.

Способ приготовления практически не изменяется, просто добавляются продукты, на первый взгляд, не сочетаемые с картофелем, передает РЕДПОСТ со ссылкой на rsute

Со вкусом выпечки

Продукты:

молодой картофель;

сливочное масло;

молотая корица;

соль.

Приготовление:

выбрать картофель мелкого или среднего размера. Это нужно для того, чтобы плоды не разрезать, так вкуснее; помыть и почистить; отварить картофель; слить воду; добавить немного сливочного масла и примерно 1 ч. л. корицы, все перемешать.

Корица придает необычный вкус молодому картофелю, и такой вариант может стать любимым.

Со вкусом свежести

Продукты:

молодой картофель;

несколько листочков мяты;

перья лука;

майонез;

сок лимона;

горчица в зернах;

соль.

Приготовление:

помыть и отварить картофель. Если корнеплоды крупные, то их нужно предварительно разрезать на несколько частей; воду слить и дать картофелю немного остыть; порезать зелень и высыпать ее в картофель; добавить майонез, горчицу, сок половинки лимона, перемешать.

Если при варке покажется, что соли было добавлено мало, то досолить можно в момент смешивания с другими ингредиентами.

Молодой картофель по-селянски

Продукты:

молодой картофель;

растительное масло;

сливочное месло;

соль

Приготовление:

картофель помыть; крупные корнеплоды разрезать на 3-4 части; обжарить на небольшом количестве растительного масла до образования золотистой корочки; переложить в форму для запекания, посолить и положить сверху сливочное масло; запекать в духовке 15-20 минут при 180 градусах.

Время приготовления может быть разным. Его потребуется больше, если кусочки окажутся крупными или был подобран такой сорт картофеля, который готовится дольше.

Напомним, какие фрукты и овощи полезны для сердца и сосудов человека.

