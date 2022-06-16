Какие продукты придадут блюдам с молодым картофелем необычный вкус

Начало лета не обходится без молодого картофеля. Рецепты с необычными ингредиентами помогут внести разнообразие в привычное меню.
Способ приготовления практически не изменяется, просто добавляются продукты, на первый взгляд, не сочетаемые с картофелем, передает РЕДПОСТ со ссылкой на rsute
Корица придает необычный вкус молодому картофелю, и такой вариант может стать любимым.
Если при варке покажется, что соли было добавлено мало, то досолить можно в момент смешивания с другими ингредиентами.
Время приготовления может быть разным. Его потребуется больше, если кусочки окажутся крупными или был подобран такой сорт картофеля, который готовится дольше.
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