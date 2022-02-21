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21.02.2022  12:46   Евгений Клочко

Какие фрукты и овощи полезны для сердца и сосудов человека

Оздоровить организм можно с помощью верно подобранных продуктов. Для сердца и сосудов человека полезны овощи и фрукты, которые богаты определенными микроэлементами и витаминами.

Обладая некоторыми преимуществами, они улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
 
Какие фрукты и овощи полезны для сердца и сосудов человека

Какие фрукты полезны для сердца и сосудов

Питание может не только избавлять от голода, но даже выступать в качестве лекарства от многих заболеваний. Верно подобранные продукты, у которых преобладают определенные вещества, помогают улучшить работу многих систем организма.
 
Для нормального функционирования сердца и сосудов есть ряд полезных фруктов, которые обеспечивают их калием, магнием, кальцием и витаминами.
 

Фрукты для сердца:

 
  • бананы и хурма – укрепляют стенки сосудов и сердечную мышцу;
  • лимон и гранат – защищают от атеросклероза, повышают гемоглобин;
  • грейпфрут – не дает сердечной мышце состариться;
  • яблоки – имеют много клетчатки, уменьшают уровень холестерина;
  • авокадо – обеспечивает калием, помогает противостоять стрессам, борется с высоким давлением.
 
В список полезных фруктов можно включить ягоды. Они также богаты витаминами, которые нужны для сердечно-сосудистой системы.
 
Какие фрукты и овощи полезны для сердца и сосудов человека
 

Ягоды для работы сердца и сосудов:

 
  • виноград помогает поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы, но предпочтительнее есть ягоды винных сортов или мелкие по размеру. Он препятствует образованию тромбов, повышает уровень гемоглобина, нормализует давление;
  • клюква влияет на холестерин, выводит токсины, предупреждает возникновение инфаркта и инсульта;
  • калину можно использовать для лечения гипертонии, она убирает отеки, укрепляет сердечную мышцу.
 
В список полезных продуктов можно также внести смородину, абрикосы, чернослив, сливу свежую, изюм, курагу. То есть те фрукты, которые приносят пользу в свежем виде, можно также употреблять и в сушеном.
 

Какие овощи помогают работе сердечно-сосудистой системы

Выбирая продукты питания, необходимо учитывать, чтобы на столе были постоянно свежие фрукты и овощи. Листовые овощи предпочтительнее перед другими. К ним можно отнести щавель, шпинат листовой, капусту и другие виды.
 
В их составе много магния, который помогает, чтобы сердцебиение было в норме, не образовывались тромбы, кислородное обогащение было достаточным.
 
Какие фрукты и овощи полезны для сердца и сосудов человека
 

Какие овощи помогают работе сердца и сосудов:

 
  • помидоры и томатный сок – противостоят образованию тромбов, отложению холестерина, но отдать предпочтение нужно красным сортам;
  • тыква – калий и витамин C делают этот овощ полезным. Его употребление помогает бороться с атеросклерозом и понижает давление;
  • чеснок – полезен при гипертонии, потому что понижает давление, борется с холестерином, снимает напряжение сосудов;
  • картофель – богат калием и клетчаткой, витаминами С и В6. Если его есть с кожурой, то пользы будет больше.
 
Работа главного органа человека нуждается в постоянной поддержке и зависит от того, чем он питается и какой образ жизни ведет. Позаботиться о нем несложно, если сбалансировать рацион питания и отказаться от вредных продуктов.
 
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Источник:   Rsute
 Тэги:  овощи, фрукты, сердце, харьков
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