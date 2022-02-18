18.02.2022 08:52 Рита Парфенова

7 признаков того, что пора прекратить пить кофе

Кофе может принести пользу только в том случае, если употребляется в умеренном количестве.

Как пишет Eat This, Not That!, кофе может заметно снизить риск развития хронических заболеваний, а также сделать тренировки более эффективными и прочее. Однако злоупотребление этим напитком будет приносить только вред, передает РЕДПОСТ.



Каждый человек имеет определенную переносимость кофе, поэтому следует обращать внимание на индивидуальные симптомы. Взрослым людям можно употреблять не более 400 мг кофеина в день.



Специалисты назвали ситуации, когда следует отказаться от употребления ароматного напитка.

кофе не рекомендуется при высоком давлении. Кофеин может его тольео повысить.

употребление кофеина в большом количестве может спровоцировать симптомы кислотного рефлюкса. Причиной тому является то, что нижний сфинктер пищевода расслабляется и может попадать в него желудочная кислота. В таком случае нельзя пить не только кофе, но и чай или газированные напитки.

кофе усиливает проблемы со сном или бессонницу. Во второй половине дня следует отказаться от всех напитков, содержащих кофеин.

напиток способен привести к учащению сердцебиения, заметным признакам тревоги, дрожания и появлению сильной головной боли.

когда после кофе наблюдается упадок сил, снижается уровень концентрации и бдительности, то от него на время стоит отказаться.

кофе заглушает чувство голода. Когда же эффект проходит, возникает желание съесть огромное количество пищи. Соответственно, человек начинает переедать.

напиток с кофеином оказывает негативное влияние на менструальный цикл и может спровоцировать его нарушение.



Напомним, по мнению невролога, кофе опасен для переболевших омикроном. Кофеин истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме, играющей важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.