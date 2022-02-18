7 признаков того, что пора прекратить пить кофе

Кофе может принести пользу только в том случае, если употребляется в умеренном количестве.
Как пишет Eat This, Not That!, кофе может заметно снизить риск развития хронических заболеваний, а также сделать тренировки более эффективными и прочее. Однако злоупотребление этим напитком будет приносить только вред, передает РЕДПОСТ.
Каждый человек имеет определенную переносимость кофе, поэтому следует обращать внимание на индивидуальные симптомы. Взрослым людям можно употреблять не более 400 мг кофеина в день.
Специалисты назвали ситуации, когда следует отказаться от употребления ароматного напитка.
Напомним, по мнению невролога, кофе опасен для переболевших омикроном. Кофеин истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме, играющей важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.
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