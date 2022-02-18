18.02.2022 09:07 Евгений Клочко

Крупнейшие страховые компании приравняли Украину к Сомали

Крупнейшие страховые ассоциации внесли акватории Черного и Азовского морей в список районов с повышенным риском военных действий.

Фото strana.today

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страховую ассоциацию Lloyd's Market Association. Из-за повышенного риска военных действий, пиратства и терроризма Lloyds Market Association внесла украинские воды в список террористических территорий. В этом списке фигурируют также воды Нигерии, Сомали, Пакистана, Ймена и прочих.

Это означает, что судовладельцы, чьи суда застрахованы в компаниях-членах ассоциаций, и которые планируют заход в этот регион, должны уведомить своих страховщиков и согласовать специальные оговорки в условия страхования.

Такая классификация, отмечают специалисты, повлечёт за собой подорожание страховок (следовательно, стоимости груза и транспортировки) для всех судов, которые будут заходить в украинские воды. Страхование грузов и судов в таких зонах проходит по повышенным ставкам. Как правило, они как минимум на 30 % выше обычных.

Под угрозой также находится морское судоходство в этом регионе и доставка коммерческих грузов. К слову, в 2021 году, по данным Администрации морских портов, через порты Украины прошло 153 млн тонн грузов — то есть 60 % украинского экспорта и 50 % импорта. По морю в Украину доставляется множество грузов, начиная от авто, угля и нефтепродуктов, заканчивая зерновыми, рудой и металлом. Не исключено, что некоторые суда, которые выполняют разовые перевозки, откажутся заходить в наши воды.

Повышение фрахтовых ставок влияет на стоимость украинской продукции для покупателей, в первую очередь зерновых, руды и металла, экспорт которых составляют львиную долю валютных поступлений в страну.

Занесение акваторий в черный список может оказаться временным - на период учений ВМФ России, которые пройдут в акватории Черного и Азовского морей с 13 до 19 февраля. Эксперты также допускают, что в черном списке эта территория может задержаться и после 19 февраля - до разрешения ситуации с "вторжением".

Ранее мы писали кратко и по сути о том, как авиакомпании и украинские аэропорты реагируют на ситуацию в стране на фоне нагнетания в информационном поле о возможном вторжении России в Украину.