18.02.2022 09:15 Рита Парфенова

Известный сервис поиска жилья для туристов закрывается в Украине: причины

Американский сервис онлайн-бронирования отелей Hotels.com с 1 апреля 2022 года уходит из Украины.

Как это отразится на украинских туристах, TRAVEL РБК-Украина расспросило у туристических экспертов и отельеров, передает РЕДПОСТ.



Клиенты украинского сайта компании получили на днях сообщения о том, что сервис бронирования отелей Hotels.com не принимает бронирования на даты после 31 марта 2021 года.



«Поскольку вы пользуетесь сервисом Hotels.com, сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с вебсайтом и приложением Hotels.com в Украине», — говорилось в разосланном сообщении.



При этом уже сделанные бронирования не отменяются – только изменения в них можно внести до 31 марта 2022 года. Хотя на сайте указано, что новые бронирования на даты после марта уже не принимаются, в компании предлагают помочь с этим по телефону.



Сервис для туристов работает по принципу бонусов – за каждые сутки в отеле клиент получает «наклейку» на стоимость суточного проживания. После накопления 10 наклеек, клиент получает 11-ю в подарок. Ее цена – средняя сумма потраченных ранее средств. На эту сумму можно получить бонусные сутки бесплатно в течение года.

Что известно о сервисе Hotels.com

Популярный сервис Hotels.com входит в холдинг Expedia Group. Его основали в США в 1991 году. Сейчас у сервиса доступны 85 сайтов на 34 языках – туристы могут забронировать 325 тысяч отелей почти в 19 тысячах локаций мира. В холдинг также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и туристических услуг: RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago.



В Украине компания работает уже около 15 лет и со временем стала уступать другим сервисам поиска жилья.



В разговоре с РБК-Украина эксперты туристической сферы отмечают, что в своей работе не взаимодействовали с Hotels.com, а кто-то о существовании такого сервиса даже не слышал.



«Мы практически никогда не получали от этого ресурса бронирования», - отметила в Илона Ремигайло, отельный эксперт, управляющая Green Park Hotel and SPA в Трускавце.



Основатель популярного 4-звездочного спа-отеля недалеко от Киева сообщил, что даже не слышал о таком сервисе как Hotels.com.



Путешественник и директор туркомпании «Украина Инкогнита» Роман Маленков отметил, что о таком сайте слышал, однако не пользовался им, отдавая предпочтение бронированию жилья через booking.com.



Туристический эксперт и генеральный директор Edem Resort Medical & SPA Алексей Волошин в предыдущих проектах сотрудничал с сервисом Hotels.com. В настоящее время его отель не пользуется сервисами бронирования, потому что получает клиентов благодаря продвижению в Instagram.



«А в предыдущих отелях я работал с Hotels.com и хорошо их знаю. Они в Украине работают примерно лет 15, и появились у нас, кажется, еще раньше «Букинга». Это один из первых таких сервисов онлайн-бронирования в мире. Этот стартап долгое время работал в Америке, а клиентами становились те, кому было удобно бронировать через интернет, а не по телефону», – говорит он в комментарии РБК-Украина.

На сайт главного конкурента заходят в 10 раз чаще – эксперт

О том, что сервис не пользуется большой популярностью, свидетельствует статистика посещений их сайта в Украине, обращает внимание Александр Сафронов, руководитель UA.IGotoWorld.com.



«Лично я ни разу не пользовался этим сервисом. По статистике, сайт hotels.com посещало около 200 тысяч украинцев в месяц. Но в целом же этот сайт по миру имеет трафик около 40 миллионов. Поэтому для «Хотелса» украинские показатели – вообще ни о чем», - сказал он.



Александр Сафронов отмечает: для сравнения, посещения сайта booking.com во всем мире – 400 миллионов в месяц. Это в 10 раз больше, чем у hotels.com.



«200 тысяч посещений в месяц для нашего рынка немного. Думаю, что украинцы, которые планируют найти отель, без проблем найдут и на других платформах: booking, hotels24, airbnb, и на нашем», - делится мнением специалист.



Он уверен, что для украинских отелей закрытие сервиса hotels.com не будет проблемой.



Три причины, по которым Hotels.com уходит из Украины: отели научились привлекать гостей в соцсетях



Алексей Волошин делится своим мнением о нескольких причинах, по которым сервис Hotels.com уходит из Украины:

«Отели за последние лет 10 очень хорошо научились продавать себя самостоятельно. Если раньше мы не получали бронирований через Instagram, то сейчас мы получаем значительную долю через эту соцсеть, делая какие-то посты. Это частично те брони, которые раньше залетали через Booking.com или любой другой агрегатор. Онлайн-сервисы в свое время стремительно взлетели, потому что для бронирования нужно было сделать кликов 5. А на сайте лет 10 назад забронировать было очень сложно – нужно было найти правильный сайт, разобраться, как работает форма бронирования, затем перейти на другой сайт, где нужно вводить номер кредитной карты. Только сайты больших гостиниц имели удобные модули бронирования и не отпугивали гостей. А 90% маленьких гостиниц было проще принимать брони и платить процент комиссии от агрегатора. Эти сервисы были по сути посредниками и экономили время гостя, не имеющего смартфона. Сейчас все проще – продаются шаблонные сайты со встроенным модулем бронирования. Hotels.com занимали очень незначительную долю на украинском рынке. Думаю, что 80% у нас держит Booking.com, а 20% делят между собой десятки других агрегаторов, работающих по принципу блокчейна, перепродавая свои бронирования. Я уверен, что какой-то момент обработка тех бронирований, которые проходили через Hotels.com, стала стоить дороже дохода, который они от них получали.

Поэтому это чисто бизнесовое прагматичное решение. Рынок Украины для них неинтересен с финансовой точки зрения, потому что конкуренция здесь очень насыщенная. Особенно – в последние несколько лет, когда украинцы стали больше путешествовать по Украине и нам проще напрямую забронировать отель».

«На решение компании угроза вторжения не повлияла»

Специалист убежден, что в Украине демократическое законодательство, поэтому с этой позиции причин оставить украинский рынок у агрегатора не было.



«Очевидно, Hotels определили как приоритетные рынки какие-то другие страны. И где-то забирают капитал, а куда-то переадресовывают. По количеству номероночей, соответственно, доходов и оборотов наш рынок сравнительно даже с польским – в 10 раз меньше, с испанским – в 50», - объясняет отельер.



По его словам, уход компании из Украины не связан с информацией о возможном вторжении России – о сворачивании работы американского сервиса было известно еще два месяца назад.



«Рынок не потеряет ничего. Просто этот сервис был значителен тем, что долго работал. Не скажу, что это плохой знак для Украины, ведь тот же Booking.com прекрасно развивается и перекупает рекламу наших отелей, потому что хочет продать через себя больше, чем отели напрямую. Это значит, что рынок есть, он работает, и я уверен, что на нем еще появятся новые игроки», - заключает эксперт.

Напомним, крупнейшие страховые ассоциации внесли акватории Черного и Азовского морей в список районов с повышенным риском военных действий.