18.02.2022 08:33 Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 18 февраля. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 229 (стояк) до 20:00 18 февраля.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 45 (п. №1, стояк),

ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (стояк),

ул. Светлая, 13-а (п. №2, стояк) до 17:00 18 февраля,

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №2, стояк) до 20:00 18 февраля.

Холодногорский район:

пер. 3-й Таганский, 7 (стояк), ул. Славянская, 6 (п. №3) до 20:00 18 февраля.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 46 (п. №1, стояк) до 17:00 18 февраля,

ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 18 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 17 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.