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18.02.2022  08:33   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 18 февраля. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Дружбы Народов, 229 (стояк) до 20:00 18 февраля.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 45 (п. №1, стояк),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (стояк),
  • ул. Светлая, 13-а (п. №2, стояк) до 17:00 18 февраля,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №2, стояк) до 20:00 18 февраля.

Холодногорский район:

  • пер. 3-й Таганский, 7 (стояк), ул. Славянская, 6 (п. №3) до 20:00 18 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. 23 Августа, 46 (п. №1, стояк) до 17:00 18 февраля,
  • ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 18 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 17 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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