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18.02.2022  08:23   Рита Парфенова

Швейцария отменила COVID-сертификаты и ношение масок в публичных местах

Упрощенные правила карантина вступили в силу с 17 февраля 2022 года.

респиратор лежит на земле

С 17 февраля в Швейцарии упразднили необходимость носить защитные маски, а также предъявлять COVID-сертификаты для входа в публичные места и на мероприятия. Такое решение принял накануне Федеральный совет Швейцарии, передает РЕДПОСТ.

Отменяется требование носить защитные маски на рабочем месте и рекомендация работать на дому, а также снимается ограничение на количество лиц на частном собрании.

В то же время сохранились требования к ношению масок в общественном транспорте и заведениях здравоохранения, а также обязательная изоляция в случае положительного теста.  Эти условия будут действовать до до 31 марта, чтобы защитить людей с повышенным риском.

Также в  стране смягчили все пограничные COVID-ограничения. В частности, больше не нужно будет предоставлять доказательства вакцинации, выздоровления или отрицательный тест или заполнять регистрационную форму, отмечает правительство. В то же время, COVID-сертификаты могут быть выданы для поездок за границу.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.

Источник:   Федеральный совет Швейцарии
 Тэги:  карантин, коронавирус, швейцария, харьков
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