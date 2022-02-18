Муниципальный транспорт: в Харькове изменились два курсирующих маршрута

Салтовский маршрут стал работать без выходных, роганский – заезжать на терминал возле метро «Индустриальная».
С 18 февраля автобусы №6 стали работать и по пятницам, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Диспетчерскую службу 15-62.
«№6 – теперь курсирует и по пятницам, т.е. во все дни недели», – указано в сообщении. Турецкие автобусы ездят по маршруту: ул. Бучмы – станция метро «Академика Барабашова». Проезжают по проспекту Тракторостроителей, Юбилейному проспекту и улице Амурской.
Еще одна «марка» «Карсанов» изменила маршрут. В маршрут автобусов №70, которые с начала февраля пустили по изменённому маршруту с Роганского жилмассива на микрорайон «Рогань», с 17 февраля добавлен заезд на терминал возле станции метро «Индустриальная». В направлении на Рогань автобус останавливается на платформе 3, на Горизонт - платформе 5.
Расписание автобусов №70
За проезд в муниципальных автобусах можно расплатиться электронной картой е-ticket, картой харьковчанина или разовым билетом (его можно приобрести в терминалах е-ticket на остановках). Оплата наличными невозможна.
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Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 февраля отмечается День батарейки.
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