18.02.2022 08:12 Рита Парфенова

Муниципальный транспорт: в Харькове изменились два курсирующих маршрута

Салтовский маршрут стал работать без выходных, роганский – заезжать на терминал возле метро «Индустриальная».



РЕДПОСТ

С 18 февраля автобусы №6 стали работать и по пятницам, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Диспетчерскую службу 15-62.



«№6 – теперь курсирует и по пятницам, т.е. во все дни недели», – указано в сообщении. Турецкие автобусы ездят по маршруту: ул. Бучмы – станция метро «Академика Барабашова». Проезжают по проспекту Тракторостроителей, Юбилейному проспекту и улице Амурской.

Расписание автобусов №6





Еще одна «марка» «Карсанов» изменила маршрут. В маршрут автобусов №70, которые с начала февраля пустили по изменённому маршруту с Роганского жилмассива на микрорайон «Рогань», с 17 февраля добавлен заезд на терминал возле станции метро «Индустриальная». В направлении на Рогань автобус останавливается на платформе 3, на Горизонт - платформе 5.

Расписание автобусов №70



За проезд в муниципальных автобусах можно расплатиться электронной картой е-ticket, картой харьковчанина или разовым билетом (его можно приобрести в терминалах е-ticket на остановках). Оплата наличными невозможна.

Напомним, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.