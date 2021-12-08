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08.12.2021  14:21   Ирина Круглова

Харьков начнет производить турецкие автобусы "Karsan": подробности

Игорь Терехов рассказал, что переговоры с турецкими партнерами продолжаются и вскоре в городе начнут сборку автобусов.


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Об этом он заявил корреспонденту РЕДПОСТ в ходе визита на коммунальное предприятие "Салтовское депо", в котором обслуживаются турецкие автобусы.
 
"Я хочу, чтобы мы в Харькове собирали крупной сборкой автобусы вместе с турецкой фирмой "Karsan". Мы сейчас рассматриваем одно из наших коммунальных предприятий, которое будет участником этой сборки. Через 7-8 месяцев мы начнем в Харькове крупногабаритную сборку этих автобусов." - отметил мэр города.  
 
 
Также он добавил, что на данный момент Харьков закупил 150 автобусов "Karsan", на маршрутах работает примерно половина единиц этого транспорта. В январе 2022 года будут пускать в линию остальные автобусы. 
 
Примечательно, что ранее приоритет стоял в том, чтобы возвращать забытые маршруты, от которых отказались частные перевозчики. Сейчас же рассматривают вопрос о полном отказе от частных перевозчиков и переходе на муниципальный транспорт. Таким образом создание местного производства даст Харькову не только масштабное обновление подвижного состава, но еще и создание новых рабочих мест.

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Тэги:  karsan, автобус, игорь терехов, харьков
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