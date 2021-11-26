26.11.2021 14:05

Дресс-код в Karsan: в муниципальных автобусах Харькова водителей "утеплили"

В КП "Троллейбусное депо №2" рассказали, что у шоферов теперь дресс-код и на работу они выходят только в специально отшитой одежде.





В муниципальных автобусах Харькова все водители выезжают на маршрут исключительно в форме, сообщает В муниципальных автобусах Харькова все водители выезжают на маршрут исключительно в форме, сообщает РЕДПОСТ

Каждому водителю выдали по 2 белых рубашки, брюки и теплую меховую куртку с воротником, на верхней одежде разместили логотип "Муниципальный транспорт города Харькова". Также у водителей есть вариант более легкого верха с ветровкой.

У водителей будет 2 формы: зима (со сменной курткой) и лето. Кстати, форму на жаркое время хотят сделать отдельную, сейчас рассматривают вариант брюк типа бриджи.

В линии на автобусах работают 180 водителей.

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