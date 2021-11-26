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26.11.2021  14:05   

Дресс-код в Karsan: в муниципальных автобусах Харькова водителей "утеплили"

В КП "Троллейбусное депо №2" рассказали, что у шоферов теперь дресс-код и на работу они выходят только в специально отшитой одежде.

Karsan, муниципальный автобус, униформа, Харьков

В муниципальных автобусах Харькова все водители выезжают на маршрут исключительно в форме, сообщает РЕДПОСТ.
 
Каждому водителю выдали по 2 белых рубашки, брюки и теплую меховую куртку с воротником, на верхней одежде разместили логотип "Муниципальный транспорт города Харькова". Также у водителей есть вариант более легкого верха с ветровкой. 
 
У водителей будет 2 формы: зима (со сменной курткой) и лето. Кстати, форму на жаркое время хотят сделать отдельную, сейчас рассматривают вариант брюк типа бриджи.
 
В линии на автобусах работают 180 водителей. 

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Тэги:  автобус, форма, дресс-код, karsan, харьков
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