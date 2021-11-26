26.11.2021 13:45 Виталий Хиневич

Нарушают все: языковый омбудсмен в шоке от украинских телеканалов

При мониторинге эфирного времени государственных телеканалов выявлены грубые нарушения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выразил негодование в связи с нарушением отечественными каналами языковой квоты.

Ссылаясь на проведенный мониторинг, который проводили в период с 1 по 7 ноября, были выявлены основные нарушители. Ими являются украинские телеканалы «Интер» и «Украина», они ведут трансляцию с нарушением языковой квоты, которая должна быть не менее 75%.

Кроме этого нарушения языковой квоты были зафиксированы и на других эфирных каналах, в частности общенациональный телеканал «1+1» и «ICTV» 7 и 5 раз соответственно не соблюли языковые нормы в эфирном времени.

Кроме этого стоит отметить, что процентное соотношение украинского языка в эфире должно быть не менее 75% по отношению к другим языкам, данное требование регламентировано "Законом Украины о телевиденье и радиовещании » .