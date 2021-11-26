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26.11.2021  13:32   

ДТП на Окружной Харькова: водитель грузовика был под наркотиками – прокуратура

В прокуратуре опровергли информацию о том, что водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП на Окружной Харькова. Водитель грузовика был под наркотиками – прокуратура
 
Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика «МАН» с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.
 
В этой связи меняется квалификация по ч. 3 ст. 286 УК по ч.4 ст. 286-1 УКУ, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть нескольких пострадавших.
 
В ближайшее время задержанному будет предъявлено подозрение. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, как заявили в отделе коммуникаций областной полиции ранее.
 
Об этом журналистам рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
 
Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
 
После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.
 
Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.
 
Как рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.

 

Тэги:  дтп, дтп на окружной, харьков
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