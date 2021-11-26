Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко

Министр здравоохранения поделился первыми итогами визита в Харьков.
Запуск линии производства вакцин по 3 позициям – антиковидной, против гриппа и полиомиелита – обсудили на предприятии «ЛекХим-Харьков». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РЕДПОСТ.
По словам министра, мощности «ЛекХима» позволяют разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год.
«Прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта). Запуск уже в 2022 году», – написал Ляшко.
Он также отметил, что Кабмин разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19, с государственными льготами и освобождением оборудования от налогообложения. «Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин и расширить производство других, например антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам», – сказал министр.
Комментариев: 0
Посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить. Нежелание подчиняться каким-либо правилам может создать конфликты на пустом месте.
В целом погода в Харькове ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажность:
давление:
ветер: