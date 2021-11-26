26.11.2021 13:24 Рита Парфенова

Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко

Министр здравоохранения поделился первыми итогами визита в Харьков.





Запуск линии производства вакцин по 3 позициям – антиковидной, против гриппа и полиомиелита – обсудили на предприятии «ЛекХим-Харьков». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РЕДПОСТ.



По словам министра, мощности «ЛекХима» позволяют разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год.



«Прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта). Запуск уже в 2022 году», – написал Ляшко.



Он также отметил, что Кабмин разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19, с государственными льготами и освобождением оборудования от налогообложения. «Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин и расширить производство других, например антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам», – сказал министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковское предприятие «ЛекХим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе, и вакцин против COVID-19. В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа «ЛекХим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.