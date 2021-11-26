26.11.2021 13:05 Евгений Клочко

"Доступные лекарства" на Харьковщине - как и где получить свои препараты

776 аптек в Харьковской области принимают участие в программе реимбурсации "Доступные лекарства". В них можно получить 354 лекарственных средства безвозмездно или с небольшой доплатой. Где и как пациенту получить нужное лекарство?

"Доступные лекарства" - программа, позволяющая пациентам получать в аптеках бесплатные или за небольшую доплату лекарства от сердечно-сосудистых болезней, диабета II типа, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии и несахарного диабета. А также препараты для профилактики инсультов и инфарктов.

С 1 октября "Доступных лекарств" стало больше, и теперь в программу включено 354 лекарственных средства. Из них:

198 – сердечно-сосудистые болезни;

51 - диабет II типа;

27 – профилактика инсультов и инфарктов;

16 - бронхиальная астма;

30 - расстройства психики и поведения;

27 - эпилепсия;

5 – несахарный диабет.

В 2021 году врачи выписали пациентам Харьковской области 911,8 тысяч электронных рецептов по программе. Из них погашены, то есть пациенты получили необходимые им лекарства – 780 тыс. рецептов.

Распределение выписанных рецептов в области по группам болезней:

сердечно-сосудистые заболевания - 660,3 тыс.;

Сахарный диабет II типа – 142,2 тыс.;

профилактика инфарктов и инсультов - 83,2 тыс.;

бронхиальная астма - 25,2 тыс.;

Психические расстройства. Эпилепсия - 562;

ревматические болезни - 35;

Несахарный диабет - 52.

“Каждая новая нозология в программе реимбурсации – это еще больше пациентов, которые не остаются один на один со своей болезнью и имеют возможность получить лекарства безвозмездно или с частичной доплатой. Сейчас таких нозологий семь, а аптек в области более 770. Доступ к лекарствам расширяется, а нагрузка на бюджет пациентов уменьшается.

Если ваш диагноз подпадает под программу реимбурсации — посетите своего врача и попросите рецепт на Доступные лекарства, НСЗУ оплатит ваши препараты, — рассказала директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

Лекарственные препараты из реестра программы "Доступные лекарства" можно получить исключительно по электронному рецепту.

Чтобы получить препараты по программе "Доступные лекарства", нужно сделать два шага:

1. Обратиться к врачу, который выпишет вам электронный рецепт на лекарства:

это может быть ваш семейный врач;

при сахарном диабете электронный рецепт на лекарство может выписать эндокринолог или семейный врач;

лекарство при расстройствах психики и поведения выписывает психиатр;

А в случае эпилепсии – невролог или психиатр.

В электронном рецепте будет указано международное непатентованное название препарата – действующее вещество.

На телефон поступит смс с номером рецепта, который необходимо назвать в аптеке. Если у вас нет мобильного телефона, врач предоставит информацию о рецепте на бумаге.

Электронный рецепт можно получить без личного приема у врача. Но дистанционные коммуникации следует согласовать с врачом заранее.

2. Прийти в аптеку, участвующую в программе, назвать номер рецепта и выбрать нужное лекарство. Найти аптеки поможет карта с аптеками на дашборде НСЗУ - "Электронная карта аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств".

Национальная служба здоровья Украины администрирует программу "Доступные лекарства" и возмещает аптекам средства за лекарства, полученные пациентами. За 2021 год НСЗУ возместила аптекам Харьковской области 93,7 млн. грн.

Именно механизм реимбурсации, заложенный в основу программы "Доступное лекарство", делает лечение хронических заболеваний более доступным. Ведь пациентам, которые из-за своего состояния здоровья нуждаются в постоянном приеме определенных лекарств, НСЗУ компенсирует расходы на лекарства.