01.04.2022 20:00 Дмитрий Колоней

«Доступные лекарства»: как пользоваться программой во время войны

Социальная программа продолжает работать.



Фото из открытых источников

Как получить рецепт

В условиях военного положения украинцы могут получать «Доступные лекарства» как по электронному, так и бумажному рецепту.

Поэтому врач может выписать рецепт, а аптека – его погасить. Национальная служба здоровья возмещает аптекам стоимость лекарств как по электронному, так и бумажному рецепту.

Чтобы получить препараты по программе «Доступные лекарства», необходимо обратиться к соответствующему врачу, в зависимости от направления:

- бронхиальная астма, диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания; - рецепт выписывает семейный врач;

- расстройства психики и поведения – рецепт выписывает только психиатр;

эпилепсия – психиатр или невролог;

- несахарный диабет – эндокринолог, если требуется повторный рецепт, то его может выписать семейный врач.

В условиях военного положения, декларация с врачом первички необязательна. Если пациент переехал в другой населенный пункт или не может связаться с врачом, с которым заключена декларация, - это не проблема. За рецептом можно обратиться к любому другому семейному врачу, терапевту или педиатру, если лекарство нужно ребенку. Врач может выписывать рецепт на «Доступное лекарство» на месяц.

Также напоминаем, что врач, с которым у пациента подписано декларация, может выписать рецепт по телефону. Номер рецепта и код подтверждения поступит пациенту на телефон.

Как найти аптеку

Искать аптеку с «Доступным лекарством» советуем с помощью «Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств». На второй странице дашборда в фильтрах слева в графе «Есть в доступе» поставьте галочку напротив слова «Да». Это позволит отфильтровать аптеки, отпускающие «Доступные лекарства». Обратите внимание на дату последнего отпуска рецепта. Она находится в последней колонке таблицы, которая расположена внизу под картой. Выбирайте аптеки, которые отпускали «Доступное лекарство» на протяжении последних семи дней.

Так, по данным дашборда, за последние семь дней в областях, входящих в Северный межрегиональный департамент НСЗУ, отпускали «Доступные лекарства»:

- Полтавская область – 281 аптека и аптечные пункты.

- Сумская область – 32 аптек и аптечных пунктов.

- Харьковская область – 32 аптек и аптечных пунктов.

- Черниговская область – 10 аптек и аптечных пунктов.

Найти аптеку с доступным лекарством помогут и работники контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Перед тем как идти в аптеку советуем позвонить и уточнить, есть ли в наличии нужный вам препарат. Можно попросить работников аптеки зарезервировать его для вас. Телефоны аптек также находятся на дашборде в таблице.

Напоминаем, что по программе «Доступные лекарства» пациенты с хроническими заболеваниями могут получить лекарства безвозмездно или с незначительной доплатой. Речь идет о таких заболеваниях как сердечно-сосудистые, бронхиальная астма, диабет 2 типа (рецепт на них выписывает семейный врач). А также – лекарства от расстройств психики и поведения, эпилепсии и несахарного диабета (рецепты выписывают профильные специалисты – психиатры, неврологи, эндокринологи).