15.10.2021 10:00 Виталий Хиневич

В программу «Доступные лекарства» добавили новые препараты

Обнародован полный перечень медицинских препаратов, которые возможно получить в аптеках Украины по государственной программе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

Отмечается, что новый Реестр действует с 1 октября текущего года.

Пациенты после получения электронного рецепта у врача, имеют право обратиться в аптеку и получить препарат с доплатой или без нее.

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Согласно Реестру, аптекам стоимость бесплатных препаратов будет компенсировать государство.

В новый перечень вошли медикаменты при заболевании сахарным диабетом I типа, а также препараты, которые применяются при расстройстве психики.

Напомним, к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ украинские аптеки должны получить около миллиона доз вакцины против гриппа.