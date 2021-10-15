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15.10.2021  10:00   Виталий Хиневич

В программу «Доступные лекарства» добавили новые препараты

Обнародован полный перечень медицинских препаратов, которые возможно получить в аптеках Украины по государственной программе.

Доступные лекарства
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины. 
 
Отмечается, что новый Реестр действует с 1 октября текущего года.
 
Пациенты после получения электронного рецепта у врача, имеют право обратиться в аптеку и получить препарат с доплатой или без нее.
 
 
Согласно Реестру, аптекам стоимость бесплатных препаратов будет компенсировать государство. 
 
В новый перечень вошли медикаменты при заболевании сахарным диабетом I типа, а также препараты, которые применяются при расстройстве психики. 
 
Напомним, к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ украинские аптеки должны получить около миллиона доз вакцины против гриппа.
 
Источник:   Национальная служба здоровья Украины.
 Тэги:  харьков, доступные лекарства
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