    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Летел по встречке: в Харькове произошло курьезное ДТП
15.10.2021  09:24   Евгений Клочко

Летел по встречке: в Харькове произошло курьезное ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью, 15 октября, на проспекте Гагарина в районе 114-й школы.

ДТП Харьков: В Харькове Subaru Forester влетел на встречке в Volvo Fh 12
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на свидетелей ДТП. По их информации, автомобиль Subaru Forester двигался по встречной полосе движения с начала проспекта Гагарина в сторону аэропорта.
 
В районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Каштановой "паркетник" допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo Fh 12. 
 
 
По словам свидетелей, водитель Subaru находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали только транспортные средства.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова в ДТП попало авто патрульной полиции. Дорожно-транспортное проишествие случилось на Бурсацком спуске.
 
Источник:   ТРУХА
 Тэги:  харьков, дтп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 Экономика и промышленность ПриватБанк ограничил количество денежных переводов 15.10 Политика Беспринципность и подкуп: политолог объяснил, почему Добкину не доверяют харьковчане 15.10 Медицина Стала известна эффективность используемой вакцины в Украине от коронавируса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 