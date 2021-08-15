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15.08.2021  09:57   

ДТП: В центре Харькова протаранили авто полиции (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, ночью в Харькове произошла авария.
 
Дорожно-транспортное проишествие случилось на Бурсацком спуске. Здесь легковой автомобиль врезался в служебную машину патрульных.
 
Точной информации пока нет, но, согласно предварительной, столкновение произошло когда копы проезжали перекрёсток на проблесковых маячках.
 
Есть пострадавшие, обошлось без жертв.
 
Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.
 
 
 
 
 
 

Напомним, ранее мы писали об аварии авто патрульных на проспекте Науки возле памятника основателю города.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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