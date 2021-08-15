15.08.2021 09:57

ДТП: В центре Харькова протаранили авто полиции (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, ночью в Харькове произошла авария.

Дорожно-транспортное проишествие случилось на Бурсацком спуске. Здесь легковой автомобиль врезался в служебную машину патрульных.

Точной информации пока нет, но, согласно предварительной, столкновение произошло когда копы проезжали перекрёсток на проблесковых маячках.

Есть пострадавшие, обошлось без жертв.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали об аварии авто патрульных на проспекте Науки возле памятника основателю города.