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15.08.2021  10:59   

С 23 августа в Харькове и Украине электронные паспорта приравняют к бумажным

Через неделю в Харькове электронный паспорт должны будут принимать везде без исключения, наравне к бумажным.


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Как сообщает РЕДПОСТ, согласно закону №1368-ІХ, который был принят 30 марта, в Украине впервые в мире  электронные паспорта официально будут приравниваться к бумажным.
 
Электронный паспорт планируют прикреплять в приложение "Дія". На данный момент приложение используют примерно 11-12 миллионов пользователей. 
 
Теперь электронный паспорт должны будут принимать везде без исключения. В скором времени на законодательном уровне использование электронных паспортов станет общепринятой нормой. Этот паспорт можно будет использовать так же как и бумажные для подтверждения Вашей личности по требованию правоохранительных органов, для поездки в пределах Украины, а также заграницей во время перелетов или путешествия по железной дорогой, и для разных финансовых операций и тому подобное. Воспользоваться электронными паспортами смогут те у кого имеется ID-карточка или же заграничные биометрические паспорта.
 
Но информацию из бумажных паспортов образца 1994 года "Дія" отражать не будет.
 
Напомним, ранее мы писали о цифровых паспортах "Дії" и об инструции как ими пользоваться. 
 
 
 
Тэги:  электронные паспорта, дия, харьков, украина, инструкция
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