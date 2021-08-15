15.08.2021 10:59
С 23 августа в Харькове и Украине электронные паспорта приравняют к бумажным
Через неделю в Харькове электронный паспорт должны будут принимать везде без исключения, наравне к бумажным.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, согласно закону №1368-ІХ, который был принят 30 марта, в Украине впервые в мире электронные паспорта официально будут приравниваться к бумажным.
Электронный паспорт планируют прикреплять в приложение "Дія". На данный момент приложение используют примерно 11-12 миллионов пользователей.
Теперь электронный паспорт должны будут принимать везде без исключения. В скором времени на законодательном уровне использование электронных паспортов станет общепринятой нормой. Этот паспорт можно будет использовать так же как и бумажные для подтверждения Вашей личности по требованию правоохранительных органов, для поездки в пределах Украины, а также заграницей во время перелетов или путешествия по железной дорогой, и для разных финансовых операций и тому подобное. Воспользоваться электронными паспортами смогут те у кого имеется ID-карточка или же заграничные биометрические паспорта.
Но информацию из бумажных паспортов образца 1994 года "Дія" отражать не будет.
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