15.08.2021 12:15

В воскресенье в Харькове запрещен проезд по проспекту Любови Малой

Ограничения проезда по городской магистрали в Харькове действуют до 18:00.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, движение транспорта по проспекту Любови Малой, на участке между улицами Дудинской и Кураховской, запрещено до 18:00 15 августа 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по проспекту Любови Малой.

На время работ объезд закрытого участка будет организован следующим образом:

при движении в сторону пр. Ново-Баварского: ул. Дудинской - Григорьевское шоссе - ул. Грушевского - пр. Любови Малой - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский;

при движении в сторону ул. Дудинской: Окружная дорога - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Грушевского - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской.

В связи с этим, автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

238э, 303э: пр. Любови Малой - ул. Кураховская - ул. Плановая и далее по маршруту;

в обратном направлении: пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Кураховская - пр. Любови Малой и далее по маршруту;

№75э, 209э, 220э, 237э: ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Кураховская - пр. Любови Малой и далее по маршруту;

в обратном направлении: пр. Любови Малой - ул. Кураховская - ул. Плановая - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Дудинской и далее по маршруту.

Также с 21:00 14 августа до 18:00 15 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому и пр. Любови Малой до ул. Дудинской.

В связи с этим, движение троллейбуса №27 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.

На время проведения работ троллейбус №11 ходить не будет.

Напомним, ранее мы писали об открытии сеголня, 15 августа 2021 года движения трамваев по Московскому проспекту.