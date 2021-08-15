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15.08.2021  12:15   

В воскресенье в Харькове запрещен проезд по проспекту Любови Малой

Ограничения проезда по городской магистрали в Харькове действуют до 18:00.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение транспорта по проспекту Любови Малой, на участке между  улицами Дудинской и Кураховской, запрещено до 18:00 15 августа 2021 года.
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по проспекту Любови Малой.
 
На время работ объезд закрытого участка будет организован следующим образом:
 
при движении в сторону пр. Ново-Баварского: ул. Дудинской - Григорьевское шоссе - ул. Грушевского - пр. Любови Малой - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский;
 
при движении в сторону ул. Дудинской: Окружная дорога - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Грушевского - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской.
 
В связи с этим, автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:
 
238э, 303э: пр. Любови Малой - ул. Кураховская - ул. Плановая и далее по маршруту;
 
в обратном направлении: пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Кураховская - пр. Любови Малой и далее по маршруту;
 
№75э, 209э, 220э, 237э: ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Кураховская - пр. Любови Малой и далее по маршруту;
 
в обратном направлении: пр. Любови Малой - ул. Кураховская - ул. Плановая - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Дудинской и далее по маршруту.
 
Также с 21:00 14 августа до 18:00 15 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому и пр. Любови Малой до ул. Дудинской.
 
В связи с этим, движение троллейбуса №27 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.
 
На время проведения работ троллейбус №11 ходить не будет.
 
Напомним, ранее мы писали об открытии сеголня, 15 августа 2021 года движения трамваев по Московскому проспекту.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, проспект любови малой
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