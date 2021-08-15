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15.08.2021  13:03   

ДТП: В Харькове мопедист влетел в иномарку (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - дорожно-транспортное происшествие.

Здесь, на улице Академика Павлова, произошла авария, в ходе которой с легковым автомобилем Toyota столкнулся курьер Глово.

Парень на мопеде влетел в "японца". Наезднику двухколесного железного коня понадобилась помощь медиков.

Полиция на месте, подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о розыске свидетелей смертельной аварии, в которой погиб водитель мопеда.

 

Тэги:  дтп, сбит мопедист, харьков, авария курьер, доставщик
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