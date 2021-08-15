15.08.2021 13:41

Симфонии улиц: как харьковчане обучают юных музыкантов (видео)

На улицах Харькова часто можно увидеть музыкантов или вокалистов, несущих свою музыку в люди.



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В большинстве своём рядом с ними стоит шляпа или открытый чехол их инструмента. Стоимость посещения такого концерта – на вашей совести, так сказать, "любая купюра", хотя вы можете и вовсе оставить это без внимания.

Однако не всегда целью выступающих являются деньги. В особенности летом в роли уличных артистов можно застать молодых людей, учеников колледжей или студентов. Все дело в том, что юные музыканты просто учатся играть, хотят привыкнуть к публике и посмотреть на реакцию проходящего мимо зрителя. Это такая себе практика для тех, кто ещё не ступал на большую сцену.

Возможность собрать деньги – лишь малая часть мотивации их выступлений. Хотя музыкальные инструменты, при игре на улице, говорят, изнашиваются намного быстрее. Струнные могут треснуть от влажности или перепада температур, духовые приходится отдавать на дополнительную чистку. Хотя медные духовые инструменты тут являются исключением, у них нет подушек, которые придётся отдать на чистку из-за пыли, а металлический сплав не так сильно поддаётся коррозии.

Меньше всего страдают клавишные, если, разве что, не "повезет" попасть под дождь.

Безусловно, это мотивация не всех уличных музыкантов, но доброй части той молодежи, которая выступает в нашем городе. А потому можно с уверенностью сказать, что каждый харьковчанин, остановившийся напротив будущих творцов, стал их первой публикой и их учителем.

Напомним, ранее мы писали о том, как отдыхают харьковчане на выходных в саду Шевченко.