15.08.2021 14:36 Дмитрий Колоней

Как выглядит филармония в Харькове: особняк с яркой судьбой (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах



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История почти 200-летнего памятника архитектуры - здания Харьковской областной филармонии - начинается в 1829-м году.

В возведенном здесь особняке расположился популярный частный пансион профессора Харьковского университета Сливицкого. Позднее в здании разместилось дно из самых эффектных заведений города - Вокзал Зарудного или Увеселительный вокзал.

Пышностью, солидностью, комфортабельностью отличался сменивший "Вокзал" в 1858 году Коммерческий клуб. Сперва арендовавшие здание купцы через 21 год выкупили его, пристроили зал. В клубе также имелись библиотека, две читальни, несколько бильярдных, буфет.

В 1891 году в особняке обосновался Харьковский оперный театр, в концертном зале которого - одного из лучших в Харькове - выступали известные музыканты XIX-XX веков.

В этом же здании после освобождения Харькова в декабре 1943 года прошел один из первых процессов на нацистскими преступниками, создавший юридический прецедент, закрепленный позже Нюрнбергским трибуналом: «Приказ не освобождает от ответственности за геноцид».

После переезда Оперного театра в новое здание, его сменила Харьковская областная филармония.