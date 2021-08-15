Как выглядит филармония в Харькове: особняк с яркой судьбой (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах
История почти 200-летнего памятника архитектуры - здания Харьковской областной филармонии - начинается в 1829-м году.
В возведенном здесь особняке расположился популярный частный пансион профессора Харьковского университета Сливицкого. Позднее в здании разместилось дно из самых эффектных заведений города - Вокзал Зарудного или Увеселительный вокзал.
Пышностью, солидностью, комфортабельностью отличался сменивший "Вокзал" в 1858 году Коммерческий клуб. Сперва арендовавшие здание купцы через 21 год выкупили его, пристроили зал. В клубе также имелись библиотека, две читальни, несколько бильярдных, буфет.
В 1891 году в особняке обосновался Харьковский оперный театр, в концертном зале которого - одного из лучших в Харькове - выступали известные музыканты XIX-XX веков.
В этом же здании после освобождения Харькова в декабре 1943 года прошел один из первых процессов на нацистскими преступниками, создавший юридический прецедент, закрепленный позже Нюрнбергским трибуналом: «Приказ не освобождает от ответственности за геноцид».
После переезда Оперного театра в новое здание, его сменила Харьковская областная филармония.
Гороскоп имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Погодные условия на Харьковщине будут формироваться под влиянием восточной периферии европейского антициклона "Elfi". Будет сухо, а температурный фон снизится на 2 - 4 градуса, особенно в ночные часы.
14 августа православный мир отмечает первый Спас.
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