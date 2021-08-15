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15.08.2021  15:01   

Скандал с потасовкой в Харькове: возле Даффи скрутили дебоширившую даму (видео)

О конфликте в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел конфликт. Скандальное столкновение случилось на Салтовке. 
 
Возле супермаркета Дафи у женщины не совсем в адекватном, перевозбужденном состоянии, возник сначала словесный конфликт с охраной магазина, которая, насколько понятно из видео, вывела даму из помещения.  
 
Затем словесная перепалка превратился в потасовку, и женщину, скрутив, утихомирили охранники.
 
Подробности о причинах конфликта пока неизвестны.
 
 
Напомним, ранее мы писали о жестокой драке девушек. 
Тэги:  драка, скандал, харьков, даффи, охрана, дебош, хулиганство, салтовка
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