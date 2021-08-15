15.08.2021 15:01

Скандал с потасовкой в Харькове: возле Даффи скрутили дебоширившую даму (видео)

О конфликте в Харькове сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел конфликт. Скандальное столкновение случилось на Салтовке.

Возле супермаркета Дафи у женщины не совсем в адекватном, перевозбужденном состоянии, возник сначала словесный конфликт с охраной магазина, которая, насколько понятно из видео, вывела даму из помещения.

Затем словесная перепалка превратился в потасовку, и женщину, скрутив, утихомирили охранники.

Подробности о причинах конфликта пока неизвестны.