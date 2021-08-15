15.08.2021 15:39

В Харькове ограничат проезд по Сумской и площади Свободы

Ограничения проезда в Харькове будут действовать с 16 до 24 августа 2021 года



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям ко Дню города, Дню флага и Дню Независимости, и, собственно, их проведением с 16 августа по 24 августа в центре города будет изменено движение транспорта.

В основном это касается улицы Сумской и площади Свободы. Подробно об этом рассказали в пресс-службе Харьковской мэрии. С 7 утра 16 августа запретят движение транспорта на участке от перекрестка улиц Сумской и Свободы до Университета имени Каразина. Дорога перекрыта будет всю неделю и праздничные дни включительно по 24 августа. В течение рабочих дней - с понедельника по пятницу проехать через площадь Свободы можно будет только по правой стороне участка между улицами Сумской и Тринклера.

Начиная с субботы, 21 августа, и в течение всех выходных до 24 августа ограничения становятся еще более строгими — на площади Свободы запрещено будет парковаться (участок от улицы Тринклера до улицы Сумской). Также запретят проезд через площадь Свободы - и по левой и по правой сторонам.

Автобусы, маршруты которых обычно проходят по этому участку - №20е и №119е, — изменят свою схему движения. Они будут следовать от улицы Сумской до проспекта Независимости, далее — по улице Тринклера до площади Свободы, на проспект Науки и дальше по привычному маршруту.

Напомним, ранее мы писали об открытии сегодня, 15 августа 2021 года, движения трамваев по Московскому проспекту.