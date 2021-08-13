13.08.2021 16:09

В Харькове в воскресенье вновь пойдут трамваи по Московскому проспекту

Трамваи №5 и 6 вновь пустят по одной из главных магистралей Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по одному самому длинному проспекту Харькова возобновили движение трамваев. Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской от пл. Защитников Украины до ул. Университетской будет восстановлено с 15 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в связи с завершением работ в рамках реконструкции пр. Московского, на участке от пл. Конституции до ул. Богдана Хмельницкого, трамваи начинают курсировать в штатном режиме.

Так, трамвай № 5 будет следовать по обновленному маршруту: - разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская».

Трамвай №6 будет курсировать по прежнему маршруту: - разворотный круг «602-й м/н» - Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

Наопним, ранее мы писали о том, что открыто движение по Московскому проспекту.