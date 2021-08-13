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13.08.2021  16:09   

В Харькове в воскресенье вновь пойдут трамваи по Московскому проспекту

Трамваи №5 и 6 вновь пустят по одной из главных магистралей Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по одному самому длинному проспекту Харькова возобновили движение трамваев.  Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской от пл. Защитников Украины до ул. Университетской будет восстановлено с 15 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в связи с завершением работ в рамках реконструкции пр. Московского, на участке от пл. Конституции до ул. Богдана Хмельницкого, трамваи начинают курсировать в штатном режиме.
 
Так, трамвай № 5 будет следовать по обновленному маршруту: - разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская».
 
Трамвай №6 будет курсировать по прежнему маршруту: - разворотный круг «602-й м/н» - Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».
 
Наопним, ранее мы писали о том, что открыто движение по Московскому проспекту.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  трамваи 5 и 6, московский проспект, харьков, движение
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