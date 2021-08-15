15.08.2021 09:00

Стефанов венок: какой чай и где покупают харьковчане

15 августа церковью принято чтить память святого Стефана. Он был выбран диаконом для поддержания мира и порядка среди населения.



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Этот день имеет множество традиций, но посвящен одному – нахождению гармонии с самим собой и окружающим миром. Больше внимания сегодня уделяли и братьям нашим меньшим (в старину, в особенности, лошадям). Их было принято напоить водой и защитить от влияния недобрых глаз, сделать спокойнее и преданнее. Сдается нам и сегодня кот не откажется от мисочки молока, а собака за вкусную кость поблагодарит своего хозяина и отплатит ему сторицей.

Также в этот день принято собирать «Стефанов венок», различные лечебные травы, которые после оставляют в доме сохнуть. Венок состоял из более чем 12 трав, таких как божьи слезки, клевер, мята, пижма, полынь, ромашка и другие. Полезность традиции заключалась в том, что, когда в дом приходила болезнь, хозяйка отрывала травы от венка и заваривала целебный чай.

И хотя многие старинные традиции сейчас вызывают у нас лишь улыбку, выпить травяной чай от усталости или простуды – стандартный ритуал многих семей. Но ходят ли сейчас собирать травы? Пожалуй, нет, городским жителям попросту не до этого. Но Харьков всегда был полон возможностей, а потому без целебных чаёв не останутся и горожане.

РЕДПОСТ узнал, где же Харьковчане закупаются «не магазинными» чаями, любят ли травы и даже проверил их на себе.

По адресу пл. Конституции, 1, расположена аптека «Лекарственные травы» и, хотя она не похожа внутри на логово ведьмы-травницы, найти тут можно очень многое и именно сюда нас отправили Харьковчане.

Признавались, что чай из трав пьют не так уж часто, разве что мята в доме довольно частый гость. Но вот при болезнях не брезгуют и какой-нибудь сбор прикупить, на всякий случай.

Вот и мы сегодня решили – когда же экспериментировать, если не в праздник. Наш корреспондент отправилась за лекарственными травами прямо в центр города. Клевер, липа, василек и березовые почки – то, на что пал наш выбор. Отгоняет ли это злых духов – решать каждому из вас, но в целом чай вкусный и полезный. А мы не перестаем удивляться тому, как безграничны возможности города Харькова.

Напомним, ранее мы писали о том, где в Харькове купить мед к Спасу.