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14.08.2021  22:11   Дмитрий Колоней

Водитель из Краснограда влетел под грузовик из Харькова в Днепре: состояние пострадавших (фото)

В Днепре на Слобожанском проспекте напротив торгового комплекса Метро жители Харькова и Краснограда Харьковской области попали в ДТП.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, появились новые подробности аварии в Днепре.
 
Как стало известно, мужчине 1979 года рождения из Краснограда за рулем ВАЗ 21120 стало плохо и он потерял сознание на некоторое время. В результате этого он влетел под припаркованный грузовик МАN. В результате ДТП мужчину зажало в автомобиле, но он смог самостоятельно выбраться и вызвать себе скорую.
 
Прибывшие медики констатировали у водителя ВАЗ лишь ссадины. Также они осмотрели его пассажирку, которая также отделалась ссадинами. От госпитализации оба категорически отказались.
 
Водитель MAN не пострадал.
 
На месте ДТП работали патрульные Днепропетровской области, они составили на водителя ВАЗ протокол по ст.124 КУПаП за нарушение пункта 2.3б ПДД.
 
 
Напомним, ранее мы писали об аварии с участием харьковчанина в Днепре.  

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, днепр
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