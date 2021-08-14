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14.08.2021  19:27   

В Харькове на улице Чичибабина ведутся ремонтные работы

Работы, ведущиеся в Харькове, связаны с облагораживанием территории.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на улице Чичибабина ведутся ремонтные работы, связанные с облагораживанием территории, прилегающей к Зоологическому мосту и Харьковскому зоопарку, которые находятся на реставрации.
 
15 августа коммунальщики просят – не оставлять свои автомобили и прочий транспорт на проезжей части. На улице размещены объявления и знак "Движение запрещено". Ведётся укладка асфальта.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что часть проспекта в Харькове перекроют для движения транспорта из=за ремонтных работ.   

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Тэги:  ремонтные работы, зоопарк, харьков, зоологический мост, чичибабина, движение, запрет
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