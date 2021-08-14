Главная ВИДЕО Харькову 367: известный бегун поздравил город с праздником (видео)
14.08.2021  19:07   

Харькову 367: известный бегун поздравил город с праздником (видео)

Сергей Прескорник выразил свою любовь к родному Харькову.


Харькову 367: известный бегун поздравил город с праздником (видео)
Харьковский бегун Сергей Прескорник, известный также ка Бегущая Борода, в Украине и за ее пределами благодаря своей экологической инициативе. Утренняя пробежка харьковчанина  начинается с пакета и резиновых перчаток,так как мужчина занимается плоггингом - видом спорта, пришедшим к нам из Скандинавии. Во вермя пробежек харьковчанин собирает мусор, делая город чище и краше. Также он является лидером общественной организации "Чистая Украина".   
 
Тэги:  бегущая борода, плоггинг, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 