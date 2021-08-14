14.08.2021 19:07

Харькову 367: известный бегун поздравил город с праздником (видео)

Сергей Прескорник выразил свою любовь к родному Харькову.



Харькову 367: известный бегун поздравил город с праздником (видео)



Харьковский бегун Сергей Прескорник, известный также ка Бегущая Борода, в Украине и за ее пределами благодаря своей экологической инициативе. Утренняя пробежка харьковчанина начинается с пакета и резиновых перчаток,так как мужчина занимается плоггингом - видом спорта, пришедшим к нам из Скандинавии. Во вермя пробежек харьковчанин собирает мусор, делая город чище и краше. Также он является лидером общественной организации "Чистая Украина".