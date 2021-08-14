14.08.2021 18:39

Сад Шевченко: как отдыхают харьковчане на выходных (видео)

Наш корреспондент отправилась в центр, чтобы показать, как же проводят харьковчане свой досуг в саду Шевченко.



РЕДПОСТ

Сад Шевченко входит в тройку самых популярных локаций для отдыха среди харьковчан согласно проведённому РЕДПОСТ опросу.

Прежде всего – это приятная прогулка, в особенности вдоль каскада озёр. Тут и играют дети, и гуляют взрослые. Они фотографируются, проводят время со своими питомцами и просто любуются видом своего города.

Музыкальный фонтан привлекает особое внимание посетителей сада своей интересной задумкой и приятной музыкой.

И обычные фонтаны не остаются без внимания. Хотя разве они обычные? Ведь в определённый момент, пока вы сидите на лавочке в прохладе, начнёт играть музыка, под которую и будет двигаться вода.

В саду можно найти кофе или прохладительные напитки, ведь кофеен, в которых можно передохнуть тоже хватает, а можно приобрести что-то даже на их "уличных кассах".

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