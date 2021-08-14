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14.08.2021  18:39   

Сад Шевченко: как отдыхают харьковчане на выходных (видео)

Наш корреспондент отправилась в центр, чтобы показать, как же проводят харьковчане свой досуг в саду Шевченко.


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Сад Шевченко входит в тройку самых популярных локаций для отдыха среди харьковчан согласно проведённому РЕДПОСТ опросу. 
 
Прежде всего – это приятная прогулка, в особенности вдоль каскада озёр. Тут и играют дети, и гуляют взрослые. Они фотографируются, проводят время со своими питомцами и просто любуются видом своего города. 
 
Музыкальный фонтан привлекает особое внимание посетителей сада своей интересной задумкой и приятной музыкой. 
 
И обычные фонтаны не остаются без внимания. Хотя разве они обычные? Ведь в определённый момент, пока вы сидите на лавочке в прохладе, начнёт играть музыка, под которую и будет двигаться вода. 
 
В саду можно найти кофе или прохладительные напитки, ведь кофеен, в которых можно передохнуть тоже хватает, а можно приобрести что-то даже на их "уличных кассах".
 
 
 

 

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Тэги:  сад шевченко, отдых, харьков, опрос
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