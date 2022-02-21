21.02.2022 08:55 Евгений Клочко

Отдых в Турции 2022 существенно подорожает: в чем причина роста цен на туры

Турецкие отели прогнозируют увеличение цен почти вдвое на летний отдых в 2022 году в связи с финансово-энергетическим кризисом в стране.

Инфляция в стране существенно увеличила стоимость тарифов на услуги ЖКХ, что значительно уменьшает прибыль гостиниц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание bussines.ua. Турецкий статистический институт объяснил, что инфляция в стране выросла до 93,53%. Под влияние попали и энергоносители. Именно поэтому увеличение затрат гостиниц вынуждены закладывать в цены, чтобы получать хоть какую-то прибыль от бизнеса.

Уже к середине февраля даже при раннем бронировании цены выросли на 50%.

Турецкие эксперты отмечают, что наибольший нынешний рост цен отразился на небольших гостиницах, принимающих в основном внутренних туристов.

После январского повышения цен на электричество и топливо небольшим гостиницам просто для того, чтобы выжить, необходимо повысить цены на проживание не менее чем на 40-50%. И цены продолжают растут дальше.

По данным Центробанка Турции, в январе 2022 года средняя цена за ночь в гостиницах Анталии (614 лир) выросла на 78% по сравнению с декабрем 2021 года и на 137% в годовом выражении (258 лир в январе 2021 года).

Некоторые отели Турции уже начали останавливать прием гостей - они просто не могут поднять цены, ведь к ним не поедет их аудитория, рассчитывающая на дешевое проживание. Таким гостиницам проще временно закрыться.

Напомним,из-за панических настроений на выходных туристы разобрали все оставшиеся туры за границу на первую половину текущей недели. Другая часть туристов вообще отказались от планов на отдых и захотели аннулировать путевки.

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