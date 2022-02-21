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21.02.2022  08:55   Евгений Клочко

Отдых в Турции 2022 существенно подорожает: в чем причина роста цен на туры

Турецкие отели прогнозируют увеличение цен почти вдвое на летний отдых в 2022 году в связи с финансово-энергетическим кризисом в стране.

Отдых в Турции 2022 подорожает: в чем причина
 
Инфляция в стране существенно увеличила стоимость тарифов на услуги ЖКХ, что значительно уменьшает прибыль гостиниц.
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание bussines.ua. Турецкий статистический институт объяснил, что инфляция в стране выросла до 93,53%. Под влияние попали и энергоносители. Именно поэтому увеличение затрат гостиниц вынуждены закладывать в цены, чтобы получать хоть какую-то прибыль от бизнеса.
 
Уже к середине февраля даже при раннем бронировании цены выросли на 50%.
 
Турецкие эксперты отмечают, что наибольший нынешний рост цен отразился на небольших гостиницах, принимающих в основном внутренних туристов.
 
После январского повышения цен на электричество и топливо небольшим гостиницам просто для того, чтобы выжить, необходимо повысить цены на проживание не менее чем на 40-50%. И цены продолжают растут дальше.
 
По данным Центробанка Турции, в январе 2022 года средняя цена за ночь в гостиницах Анталии (614 лир) выросла на 78% по сравнению с декабрем 2021 года и на 137% в годовом выражении (258 лир в январе 2021 года).
 
Некоторые отели Турции уже начали останавливать прием гостей - они просто не могут поднять цены, ведь к ним не поедет их аудитория, рассчитывающая на дешевое проживание. Таким гостиницам проще временно закрыться.
 
Напомним,из-за панических настроений на выходных туристы разобрали все оставшиеся туры за границу на первую половину текущей недели. Другая часть туристов вообще отказались от планов на отдых и захотели аннулировать путевки. 
 
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Источник:   bussines.ua
 Тэги:  турция, отдых, харьков
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