29.09.2022 21:55 Дмитро Колонєй

Турция определена как страна, которая будет восстанавливать Харьков, - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч із представниками фонду «International Blue Crescent».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, під час зустрічі з Харківським міським головой Ігорем Тереховим представники фонду «International Blue Crescent» (Міжнародний фонд «Блакитний місяць») наголосили, що можуть передати до Харкова речі, миючі засоби та засоби особистої гігієни, продукти тощо.

Крім того, є компанія, яка виготовляє композитні будматеріали, і їх можна використовувати для будівництва одно- чи двоповерхових будинків. Також Харкову готові надати фінансову допомогу на відновлення частини зруйнованих лікарень, шкіл та дитсадків.

«Многие дома повреждены, и нужно оборудовать укрытия. Нужны кровати, матрасы, подушки, постельное белье. Будем с вами работать, чтобы помочь людям», - зазначив Ясін Дуйсак.

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував турецьким партнерам за співпрацю та допомогу під час війни.

«Турция определена на государственном уровне как страна, которая будет восстанавливать Харьков. В свое время я лоббировал это решение, потому что считаю Турцию динамично развивающейся страной с хорошими ресурсами. Я заинтересован в сотрудничества с вами как представителями Турции и готов рассмотреть систему взаимодействия», - наголосив мер Харкова.