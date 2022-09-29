29.09.2022 21:01 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як підтвердити пенсійний стаж без трудової книжки
Пояснення дав представник Кабінету Міністрів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Апостроф, під час війни непоодинокі українці втратили свої трудові книжки. Між тим вони потрібні для виходу на пенсію. Для цього потрібно мати 29 років підтвердженого стажу.
Що можливо зробити в такому випадку?
За інформацією представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, підтвердити наявність трудового стажу можуть свідки, якщо відповідні документи відсутні у кількох випадках:
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Через розміщення підприємства, установи чи організації на тимчасово окупованій РФ території України, в районі проведення бойових дій або на територіях громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій або перебувають/перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
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Якщо майно чи документи людини на території України пошкоджені чи знищені внаслідок військових (бойових) дій, за умови документального підтвердження ушкодження чи знищення майна чи документів.
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