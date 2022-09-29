29.09.2022 20:33 Дмитро Колонєй

Мы обязательно победим, восстановим каждую школу и каждое высшее учебное учреждение, - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова привітав педагогів з професійним святом.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, у Харкові відбулися урочисті заходи, присвячені прийдешньому Дню працівників освітиі.

Із професійним святом вчителів та викладачів привітав Харківський міський голова Ігор Терехов. Він подякував їм за те, що міцно тримають освітній фронт і надають місту всіляку допомогу. Хтось із перших днів війни займається волонтерством, хтось готує їжу для військових та бійців тероборони, хтось упорядковує розбиті навчальні заклади, а хтось зі зброєю у руках захищає незалежність та цілісність України на передовій.

«При этом вы не забываете учить наших детей. Огромное спасибо и низкий поклон за то, что вы воспитываете их настоящими украинцами, прививаете им любовь к Родине и даете знания, которые им очень необходимы в жизни.

Я с особым трепетом поздравляю вас с профессиональным праздником. Я очень хочу, чтобы у вас всегда был позитивный настрой. Мы обязательно победим, восстановим каждую школу и каждое высшее учебное учреждение. Они станут еще лучше и красивее, чем были. И, конечно, мы все вместе отстроим наш любимый и родной Харьков», - наголосив Ігор Терехов.