30.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +12°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 65%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 78%. Температура повітря +16°...+15°C (відчувається як +21°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою.

З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів.