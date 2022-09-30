Прогноз погоди у Харкові на 30 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +12°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 65%. Температура повітря +18°...+20°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 78%. Температура повітря +16°...+15°C (відчувається як +21°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Люди цього дня спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а ні, то зима буде пізньою.
З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче -2 градусів.
Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, після обіду - дощ із грозою, ближче до вечора - сильний дощ.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
влажность:
давление:
ветер: