15.02.2022 08:46

Улететь или остаться: в выходные украинцы раскупили все туры за границу

По информации турагентств, закрыты практически все предложения на начало недели. Путевки доступны только после 16 февраля



Фото из открытых источников





Из-за панических настроений на выходных туристы разобрали все оставшиеся туры за границу на первую половину текущей недели. Другая часть туристов вообще отказались от планов на отдых и захотели аннулировать путевки. Об этом эксперты туристического рынка рассказали TRAVEL РБК-Украина, передает РЕДПОСТ.

«Панической скупки туров нет» – эксперты

Существенного скачка спроса на туры нет, говорит в комментарии РБК-Украина заместитель гендиректора туроператора «TEZ Tour» Александр Новиковский.



«У нас все ровно, спокойно, стабильно. В нашей компании мы пока не наблюдаем панической скупки туров, чтобы перебыть где-то «критические» даты. Нет панических заказов: «Дайте нам побыстрее что-то подальше», – отмечает он.



По его словам, у туристов наоборот есть опасения путешествовать на фоне последних новостей о том, что авиакомпании не смогут выполнять рейсы из-за непродления страховок лизингодателям.



«Если это произойдет, тогда авиационное сообщение может приостановиться. Пока такого нет – над этим работает и правительство, пока все в нормальном режиме», – обращает внимание эксперт.



Всплесков спроса нет, как и отмены туров из-за того, что туристы разделились по реакции на ситуацию, объясняет Елена Бойко, соучредитель туроператора «TPG».



«Паника разгонялась два дня – в субботу-воскресенье. А до этого был «высокий сезон» в связи с днем святого Валентина, поэтому высокий спрос был на эти даты прогнозировано за неделю – десять дней. По состоянию на понедельник у людей паника, которая в одну сторону – «хотим улететь», так и в другую – «мы не хотим покупать, верните деньги», – говорит она в комментарии РБК-Украина.



«У агентов звонки не прекращаются – клиенты пытаются узнать, что делать. Например, поменяли билеты, чтобы вернуться сегодня, а не завтра, когда должен был закончиться тур», – описывает Елена Бойко напряжение среди туристов.



Она добавляет: авиакомпании пишут, что не будут сокращать свои рейсы в Украину. Компания «TPG» не отменяла свои рейсы – не может этого сделать даже из-за штрафов, прописанных в контрактах.



«Кроме нагнетания ситуации, форс-мажора нет. Чартерные рейсы в Египет, Турцию, Кению не могут быть сняты просто так – они продолжают летать. Те, кто запланировал даже Доминикану – летят, оснований сдавать билеты нет. Даже если вы боитесь, то будете делать это по общему правилу тарифа», – предупреждает специалист.

«За выходные закрыли последние места – отправлять некуда»

Из-за панических настроений спрос на путевки возрос, но проблема в том, что сейчас туристов некуда отправлять, говорит в комментарии РБК-Украина директор сети туристических агентств «Поехали с нами» Олег Кулик.



«Ближайшие даты с вылетом 14-15-16 февраля закрыты. За субботу-воскресенье все, что оставалось, было продано. Туров и так было немного, спрос возрос за прошлую неделю на 20%, хотя никаких объявлений о наступлении не было», – рассказывает эксперт.



При этом туроператоры, по словам специалиста, до этого сократили количество рейсов, особенно в Египет (почти в два раза).



«Потому что на протяжении января и в начале февраля рейсы очень плохо закрывались. То есть, еще до всех этих новостей почти все рейсы были закрыты на 95%, а на протяжении выходных и этих мест не осталось. «На завтра» туристы себе вылет не найдут на ближайшие два-три дня, если говорить об организованным туризме. Разве что кто-то откажется», – говорит Олег Кулик.



При этом, по его словам, на вторую половину недели туры уже есть. Такая же ситуация и в других компаниях. Например, скачков спроса на путевки нет, потому что все места на ближайшие даты уже разобраны, отмечает в комментарии РБК-Украина директор «IT-tour» Виталий Ходеев.



«Мы не фиксируем пока никаких скачков, все места на ближайшие даты уже разобраны. Не было столько свободных мест на эти даты, чтобы зафиксировать существенные скачки продаж», – объясняет эксперт.



По его словам, уже на туры на даты после 16 февраля отмечается обычный спрос.



«Также было много запросов на аннуляцию туров в воскресенье, сейчас затихли», – отмечает он готовность украинцев отказаться от поездок.

Паника улеглась – туристы выжидают

Онлайн-системы бронирования туров и авиабилетов 13 февраля фиксировали необычайный всплеск интереса, сообщает профильное издание Turprofi.com. При этом в понедельник, 14 февраля, ситуация изменилась и бронирований стало меньше.



«Все туристы волнуются. Те, кто находится в Украине — приостанавливают бронирование, просят взять паузу хотя бы на пару дней, пока ситуация не прояснится. А те, кто уже за границей, переживают, смогут ли вернуться домой. Многие просят продлить им отдых еще на неделю», – рассказывает директор «VictarTour» Виктория Ноздрякова.



По прогнозу Елены Бойко, в ближайшие несколько дней будет падение продаж, потому что люди не понимают, что делать, и пытаются 2-3 дня выждать.

Напомним, Международный аэропорт "Харьков" продолжает работать в штатном режиме.