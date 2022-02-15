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15.02.2022  09:10   Евгений Клочко

Выпадают волосы после коронавируса, что делать в этом случае

В последнее время медики все чаще сталкиваются с ситуацией, когда у людей, переболевших коронавирусом, начинают выпадать волосы. Это происходит примерно у 24% всех перенесших недуг, в том числе у тех, кто переболел в легкой форме.

Выпадают волосы после коронавируса, что делать в этом случае

Причины выпадения волос после коронавируса

 
Специалисты объясняют выпадение волос после перенесенного коронавируса нарушением витаминного баланса в организме и советуют обратить внимание на свой рацион. По их мнению, практически у всех переболевших отмечается нехватка витаминов D и B12, но принимать их без назначения врача нельзя. Прежде всего необходимо сдать анализы на уровень этих витаминов в организме.
 
Выпадают волосы после коронавируса, что делать в этом случае
 
Реабилитологи считают, что причина может быть также в перенесенной интоксикации и нарушении нормального кровотока в организме, поэтому решать проблему надо комплексно.
 

Что показывают научные исследования

 
Проводимые научные исследования показывают, что помимо нехватки витаминов и нарушения кровотока, могут быть и другие причины, вызывающие выпадение волос. К ним относятся:
 
  • температура выше 38,5 градуса, при которой нарушается цикл роста волос и происходит отмирание волосяных луковиц;
  • образование микротромбов, способствующее нарушению микроциркуляции в коже головы;
  • употребление антибиотиков и иммуномодуляторов;
  • стрессовое состояние.
 
Как отмечают медики, в большинстве случаев эти процессы обратимые. Восстановить полноценный рост волос обычно удается за 6 месяцев. Для того чтобы привести волосы в первоначальный вид, требуется более длительный период.
 

Как восстановить волосы после коронавируса

 
Прежде всего, врачи рекомендуют не паниковать и перестать подсчитывать количество потерянных волос. Стрессовое состояние, связанное с их выпадением, может только усугубить проблему. Ну и, конечно же, следует обратиться к врачу, который поможет скорректировать восстановление волос конкретно для вашего случая.
 
Независимо от возникновения этой проблемы, после перенесенной коронавирусной инфекции необходимо придерживаться полноценного рациона питания, употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов. Полезно принимать специальные пищевые добавки, которые содержат биотин.
 
Рекомендуется чаще мыть голову и расчесывать волосы, не задерживая их выпадение, что может привести к воспалительным процессам на коже. После мытья можно делать массаж головы с кедровым маслом.
 
Препараты, стимулирующие рост волос и обеспечивающие фолликулы необходимыми веществами, следует использовать только по назначению врача.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  коронавирус, выпадение волос, харьков
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