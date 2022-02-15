15.02.2022 09:22 Рита Парфенова

Под Харьковом пожарные спасли частный дом от огня

Утром 15 февраля в частном домовладении Дергачей сгорела хозяйственная пристройка.

Когда моментально откликнувшиеся на вызов пожарные прибыли на место, ярким пламенем горели деревянные перекрытия крыши хозяйственного здания на площади в 30 квадратных метров, передает РЕДПОСТ.



О том, как происходило тушение пожара в частном доме города Дергачи, рассказали в пресс-службе ГСЧС. В домовладении по улице Золочевский шлях, 163 около четырех часов утра 15 февраля вспыхнула хозяйственная постройка. В 2-х метрах от горящего здания находился жилой дом. Так что существовала угроза опрокидывания огня еще и на него.





Пожарным 53-й ГПСЧ удалось своевременно ликвидировать пожар и спасти дом. Пожар локализовали в 04:42 и ликвидировали в 05:22.



Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Напомним, 11 февраля около 11:45 в селе Барчаны Харьковской области произошло возгорание жилого дома. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На ликвидацию пожара понадобилось четыре часа, причины трагедии и убытки устанавливаются.