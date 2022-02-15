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15.02.2022  09:22   Рита Парфенова

Под Харьковом пожарные спасли частный дом от огня

Утром 15 февраля в частном домовладении Дергачей сгорела хозяйственная пристройка.

Под Харьковом пожарные спасли частный дом от огня

Когда моментально откликнувшиеся на вызов пожарные прибыли на место, ярким пламенем горели деревянные перекрытия крыши хозяйственного здания на площади в 30 квадратных метров, передает РЕДПОСТ.

О том, как происходило тушение пожара в частном доме города Дергачи, рассказали в пресс-службе ГСЧС. В домовладении по улице Золочевский шлях, 163 около четырех часов утра 15 февраля вспыхнула хозяйственная постройка. В 2-х метрах от горящего здания находился жилой дом. Так что существовала угроза опрокидывания огня еще и на него.

Под Харьковом пожарные спасли частный дом от огня

Пожарным 53-й ГПСЧ удалось своевременно ликвидировать пожар и спасти дом. Пожар локализовали в 04:42 и ликвидировали в 05:22.

Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.

Напомним, 11 февраля около 11:45 в селе Барчаны Харьковской области произошло возгорание жилого дома. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На ликвидацию пожара понадобилось четыре часа, причины трагедии и убытки устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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