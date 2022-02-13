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13.02.2022  13:50   Виталий Хиневич

В Харьковской области горел жилой дом

В Харьковском районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС  в Харьковской области.
 
Сообщается, что 11 февраля около 11:45 в селе Барчаны Харьковской области произошло возгорание жилого дома.
 
 
К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасатели работали в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На ликвидацию пожара понадобилось четыре часа, причины трагедии и убытки устанавливаются. 
 
Напомним, в Красноградском районе произошло возгорание на территории частного домовладения.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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