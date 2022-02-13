13.02.2022 14:35 Виталий Хиневич
Лакомства для второй половинки: что приготовить на День святого Валентина
День святого Валентина является любимым праздником всех влюбленных. Стоит порадовать любимого человека и приготовить приятный сюрприз в виде вкусного романтического ужина. Есть множество интересных и вкусных блюд, которые достойны внимания.
Сердечный десерт на День святого Валентина,такое лакомство готовится из фруктов и сыра.
Ингредиенты:
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сахарная пудра в количестве 50 граммов;
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сливки порядка 50 мл;
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сливочный сыр порядка 200 граммов;
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кукурузные хлопья в количестве 50 граммов;
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киви порядка 2 штук среднего размера.
Приготовление:
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для начала следует отправить сливочный сыр в удобную глубокую емкость, добавить сливки и сахарный песок. Хорошенько все взбить при помощи миксера. Должна получиться воздушная масса;
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киви хорошенько промыть под проточной водой, просушить, удалить кожуру, а затем нарезать на кружки. Выложить в креманку по кругу на дно;
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теперь необходимо сверху положить ранее приготовленный сливочный сыр, а сверху посыпать хлопьями;
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сверху положить еще кружки киви, а затем слой сыра и хлопья.
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Такое лакомство можно украсить на свой вкус, например, кусочками фруктов, шоколада, цукатами.
Панна-котта клубничная на День святого Валентина
Такой десерт готовится из ягод, а также сливок и кокосового молока.
Ингредиенты:
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ванильный экстракт порядка 1 чайной ложки;
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сахар порядка ¼ или ½ стакана, на свой вкус;
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молоко кокосовое в количестве 2 стакана;
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сливки порядка 1 стакана;
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молоко порядка 2 стаканов;
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кокосовая стружка в количестве ¼ стакана;
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желатин порядка 28 граммов;
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чистая вода порядка ½ стакана;
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малина порядка 150 граммов;
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клубника порядка 450 граммов.
Приготовление:
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клубнику следует хорошенько промыть под проточной водой, просушить, а затем удалить хвостики. Отложить часть в сторону. Отправить ягоду в чашу блендера, добавить сахар и воду, а затем взбить в однородную массу. Затем смесь протереть, используя мелкое сито;
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залить часть желатина половиной стакана массы с ягодой, перемешать, отправить на водяную баню и растопить. Далее горячую клубничную массу соединить с холодной, после чего перемешать;
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в удобную форму влить ягодное пюре, разровнять. Сверху положить малину и кусочки клубники. Отправить в холодильную камеру на несколько часов, чтобы застыло;
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когда масса станет желеобразной, следует вырезать из нее сердечки при помощи формы или ножом;
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залить оставшийся желатин половиной стакана молока;
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влить в удобную емкость оставшиеся сливки с молоком, сахар и кокосовое молоко, поставить на печку. До кипения не доводить. Затем убрать и соединить с желатиновой массой. Добавить ваниль и хорошенько перемешать;
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добавить в молочную массу стружку кокоса, перемешать;
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выложить в креманки сначала сердечки из клубничного желе, а затем залить все молочной массой. Отправить в холодильную камеру на ночь.
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Такой десерт получается не просто вкусным, но и привлекательным.
Напомним, приготовить хрустящие хачапури вполне можно в домашних условиях. Такая закуска понравится всей семье. Так как в составе кефир и сыр, лакомство на долгое время утоляет голод.
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