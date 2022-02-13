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13.02.2022  14:35   Виталий Хиневич

Лакомства для второй половинки: что приготовить на День святого Валентина

День святого Валентина является любимым праздником всех влюбленных. Стоит порадовать любимого человека и приготовить приятный сюрприз в виде вкусного романтического ужина. Есть множество интересных и вкусных блюд, которые достойны внимания.

Кулинария
 
Сердечный десерт на День святого Валентина,такое лакомство готовится из фруктов и сыра.
 
Ингредиенты:
 
  • сахарная пудра в количестве 50 граммов;
  • сливки порядка 50 мл;
  • сливочный сыр порядка 200 граммов;
  • кукурузные хлопья в количестве 50 граммов;
  • киви порядка 2 штук среднего размера.
 
Приготовление:
 
  • для начала следует отправить сливочный сыр в удобную глубокую емкость, добавить сливки и сахарный песок. Хорошенько все взбить при помощи миксера. Должна получиться воздушная масса;
  • киви хорошенько промыть под проточной водой, просушить, удалить кожуру, а затем нарезать на кружки. Выложить в креманку по кругу на дно;
  • теперь необходимо сверху положить ранее приготовленный сливочный сыр, а сверху посыпать хлопьями;
  • сверху положить еще кружки киви, а затем слой сыра и хлопья.
  • Такое лакомство можно украсить на свой вкус, например, кусочками фруктов, шоколада, цукатами.
 
Панна-кота
 
Панна-котта клубничная на День святого Валентина
 
 
Такой десерт готовится из ягод, а также сливок и кокосового молока.
 
Ингредиенты:
 
  • ванильный экстракт порядка 1 чайной ложки;
  • сахар порядка ¼ или ½ стакана, на свой вкус;
  • молоко кокосовое в количестве 2 стакана;
  • сливки порядка 1 стакана;
  • молоко порядка 2 стаканов;
  • кокосовая стружка в количестве ¼ стакана;
  • желатин порядка 28 граммов;
  • чистая вода порядка ½ стакана;
  • малина порядка 150 граммов;
  • клубника порядка 450 граммов.
 
Приготовление:
 
  • клубнику следует хорошенько промыть под проточной водой, просушить, а затем удалить хвостики. Отложить часть в сторону. Отправить ягоду в чашу блендера, добавить сахар и воду, а затем взбить в однородную массу. Затем смесь протереть, используя мелкое сито;
  • залить часть желатина половиной стакана массы с ягодой, перемешать, отправить на водяную баню и растопить. Далее горячую клубничную массу соединить с холодной, после чего перемешать;
  • в удобную форму влить ягодное пюре, разровнять. Сверху положить малину и кусочки клубники. Отправить в холодильную камеру на несколько часов, чтобы застыло;
  • когда масса станет желеобразной, следует вырезать из нее сердечки при помощи формы или ножом;
  • залить оставшийся желатин половиной стакана молока;
  • влить в удобную емкость оставшиеся сливки с молоком, сахар и кокосовое молоко, поставить на печку. До кипения не доводить. Затем убрать и соединить с желатиновой массой. Добавить ваниль и хорошенько перемешать;
  • добавить в молочную массу стружку кокоса, перемешать;
  • выложить в креманки сначала сердечки из клубничного желе, а затем залить все молочной массой. Отправить в холодильную камеру на ночь.
  • Такой десерт получается не просто вкусным, но и привлекательным.

Напомним, приготовить хрустящие хачапури вполне можно в домашних условиях. Такая закуска понравится всей семье. Так как в составе кефир и сыр, лакомство на долгое время утоляет голод.

 

Тэги:  день святого валентина, кулинария, харьков
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