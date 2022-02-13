13.02.2022 14:35 Виталий Хиневич

Лакомства для второй половинки: что приготовить на День святого Валентина

День святого Валентина является любимым праздником всех влюбленных. Стоит порадовать любимого человека и приготовить приятный сюрприз в виде вкусного романтического ужина. Есть множество интересных и вкусных блюд, которые достойны внимания.

Сердечный десерт на День святого Валентина,такое лакомство готовится из фруктов и сыра.

Ингредиенты:

сахарная пудра в количестве 50 граммов;

сливки порядка 50 мл;

сливочный сыр порядка 200 граммов;

кукурузные хлопья в количестве 50 граммов;

киви порядка 2 штук среднего размера.

Приготовление:

для начала следует отправить сливочный сыр в удобную глубокую емкость, добавить сливки и сахарный песок. Хорошенько все взбить при помощи миксера. Должна получиться воздушная масса;

киви хорошенько промыть под проточной водой, просушить, удалить кожуру, а затем нарезать на кружки. Выложить в креманку по кругу на дно;

теперь необходимо сверху положить ранее приготовленный сливочный сыр, а сверху посыпать хлопьями;

сверху положить еще кружки киви, а затем слой сыра и хлопья.

Такое лакомство можно украсить на свой вкус, например, кусочками фруктов, шоколада, цукатами.

Панна-котта клубничная на День святого Валентина

Такой десерт готовится из ягод, а также сливок и кокосового молока.

Ингредиенты:

ванильный экстракт порядка 1 чайной ложки;

сахар порядка ¼ или ½ стакана, на свой вкус;

молоко кокосовое в количестве 2 стакана;

сливки порядка 1 стакана;

молоко порядка 2 стаканов;

кокосовая стружка в количестве ¼ стакана;

желатин порядка 28 граммов;

чистая вода порядка ½ стакана;

малина порядка 150 граммов;

клубника порядка 450 граммов.

Приготовление:

клубнику следует хорошенько промыть под проточной водой, просушить, а затем удалить хвостики. Отложить часть в сторону. Отправить ягоду в чашу блендера, добавить сахар и воду, а затем взбить в однородную массу. Затем смесь протереть, используя мелкое сито;

залить часть желатина половиной стакана массы с ягодой, перемешать, отправить на водяную баню и растопить. Далее горячую клубничную массу соединить с холодной, после чего перемешать;

в удобную форму влить ягодное пюре, разровнять. Сверху положить малину и кусочки клубники. Отправить в холодильную камеру на несколько часов, чтобы застыло;

когда масса станет желеобразной, следует вырезать из нее сердечки при помощи формы или ножом;

залить оставшийся желатин половиной стакана молока;

влить в удобную емкость оставшиеся сливки с молоком, сахар и кокосовое молоко, поставить на печку. До кипения не доводить. Затем убрать и соединить с желатиновой массой. Добавить ваниль и хорошенько перемешать;

добавить в молочную массу стружку кокоса, перемешать;

выложить в креманки сначала сердечки из клубничного желе, а затем залить все молочной массой. Отправить в холодильную камеру на ночь.

Такой десерт получается не просто вкусным, но и привлекательным.

Напомним, приготовить хрустящие хачапури вполне можно в домашних условиях. Такая закуска понравится всей семье. Так как в составе кефир и сыр, лакомство на долгое время утоляет голод.