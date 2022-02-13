13.02.2022 15:15 Виталий Хиневич

Заседание СНБО состоится 14 февраля: что будут решать

Завтра, 14 февраля, в 16:00 состоится совещание СНБО.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Вести».

Сообщается, что на совещании будут обсуждать вопросы безопасности Украины внутри и снаружи страны.

К участию приглашены представители депутатских фракций и групп, руководство Верховной Рады, а также главы комитетов ВР по вопросам национальной безопасности и другие силовые ведомства.

В это же время отмечается, что неизвестно в каком формате будет проходить заседание СНБО и где именно оно состоится.

Напомним, 11 февраля прошел Конгресс местных и региональных властей , на котором рассмотрели, в частности, вопросы территориальной обороны Украины и Национального сопротивления российской агрессии.