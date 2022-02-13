13.02.2022 15:55 Виталий Хиневич

Украинская авиакомпания SkyUp временно прекращает продажу билетов

В компании отметили, что в ситуации нужно рассматривать на государственном уровне.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Вести».

Сообщается, что авиакомпания SkyUp временно прекратит продажу билетов на рейсы с 14 по 16 февраля.

В компании уточнили, что 12 февраля крупнейшие мировые страховые фирмы сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение двух суток прекращают страховать самолеты, которые выполняют полеты в воздушном пространстве Украины.

Такое решение обоснованно с возможным началом боевых действий. Собственники воздушных судов требуют вернуть самолеты на территорию ЕС.

В это же время отмечается, что после запрета лизингодателя воздушного судна из Ирландии на посадку самолета в Борисполе аналогичные рекомендации поступают от других владельцев самолетов. Исходя из этих требований, SkyUp прекращает продажу билет с 14 по 16 февраля.

Напомним, самолет украинской авиакомпании SkyUp , летевший по рейсу с острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе, якобы из-за ситуации в Украине.