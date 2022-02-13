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13.02.2022  15:55   Виталий Хиневич

Украинская авиакомпания SkyUp временно прекращает продажу билетов

В компании отметили, что в ситуации нужно рассматривать на государственном уровне.

Самолет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Вести».
 
Сообщается, что авиакомпания SkyUp временно прекратит продажу билетов на рейсы с 14 по 16 февраля. 
 
В компании уточнили, что 12 февраля крупнейшие мировые страховые фирмы сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение двух суток прекращают страховать самолеты, которые выполняют полеты в воздушном пространстве Украины. 
 
Такое решение обоснованно с возможным началом боевых действий. Собственники воздушных судов требуют вернуть самолеты на территорию ЕС.
 
В это же время отмечается, что после запрета лизингодателя воздушного судна из Ирландии на посадку самолета в Борисполе аналогичные рекомендации поступают от других владельцев самолетов. Исходя из этих требований, SkyUp прекращает продажу билет с 14 по 16 февраля.
 
Напомним, самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший по рейсу с острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе, якобы из-за ситуации в Украине. 
 
Источник:   Вести
 Тэги:  skyup, самолет, харьков
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