13.02.2022 12:00 Виталий Хиневич

Украинский самолет SkyUp недолетел до Киева из-за ситуации в стране

Исходя из расписания рейс PQ 902 должен был сесть в киевском аэропорту "Борисполь" ночью, 13 февраля, в 03:50.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Znaj.ua».

Сообщается, что самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший по рейсу с острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе, якобы из-за ситуации в Украине.

По предварительной информации около 200 человек уже более 5 часов сидят в аэропорту и ждут автобусов, который отвезет пассажиров самолета в Киев. В свою очередь авиакомпания ситуацию не комментирует.

В это же время стоит отметить, что один из нардепов в социальных сетях заявил, о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 14 февраля.

«Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины»,- отметил политик.