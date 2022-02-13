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13.02.2022  11:30   Виталий Хиневич

Украинцы могут продать 10 копеек за тысячу долларов: как выглядит монета

Обладатели необычной 10-копеечной монеты могут получить за нее тысячу долларов.

Монета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».
 
Сообщается, что владельцы монеты, номиналом 10 копеек 1992 года при попытке ее продать, могут получить более тысячи долларов. На интернет аукционе представлена подобная монета. Она сделана из латуни, имеет механические повреждения.
 
 
Товарный лот представлен в Киеве и продается за 36 046 гривен, примерно 1 300 долларов. В продаже монета находится с 13 февраля, на нее уже сделано 32 ставки.
 
Напомним, ранее в Украине продавали монету, которую выпустили в оборот 30 лет назад.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  нумизматика, харьков
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