08.02.2022 14:25 Виталий Хиневич

1 гривну за 36 тысяч гривен продает украинец: фото

В Украине выставили на аукцион уникальную монету.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что монета номиналом в одну гривну выполнена из алюминия. Она была выпущена в 1992 году, когда до официального введения гривны в оборот оставалось примерно 4 года.

На боках монета имеет незначительные царапины, за лотом следят 36 человек. Более того, уже сделано 7 заявок на участие в аукционе. До окончания торгов осталось пять дней.

Напомним, ранее в Украине продавали монету , которую выпустили в оборот 30 лет назад.