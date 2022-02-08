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08.02.2022  14:25   Виталий Хиневич

1 гривну за 36 тысяч гривен продает украинец: фото

В Украине выставили на аукцион уникальную монету.

Монета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что монета номиналом в одну гривну выполнена из алюминия. Она была выпущена в 1992 году, когда до официального введения гривны в оборот оставалось примерно 4 года.
 
Монета
 
На боках монета имеет незначительные царапины, за лотом следят 36 человек. Более того, уже сделано 7 заявок на участие в аукционе. До окончания торгов осталось пять дней.
 
Напомним, ранее в Украине продавали монету, которую выпустили в оборот 30 лет назад.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  аукцион, гривна, харьков
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