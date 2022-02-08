08.02.2022 14:00 Виталий Хиневич

В Украинских школах реформируют уроки информатики

Для школьников введут занятия по предпринимательству, чтобы с детства интегрировать их в цифровое общество.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что Министр цифровой трансформации Михаил Федоров намерен трансформировать уроки информатики в школах и ввести уроки по предпринимательству.

Менять программу учебного процесса начнут уже в этом году.

По словам Михаила Федорова, в ведомстве хотят научить детей не только общим понятиям о компьютере, а предоставить школьную программу, которая детально ознакомит школьников с миром технологий.

В частности детей хотят научить анализировать полученную информацию, искать разные пути решений в сложившихся ситуациях.

"Мы хотим, чтобы наши дети стали теми, кем они хотят стать", - сказал Федоров.

Кроме этого отмечается, что в школах будут преподавать урок по предпринимательству. Дисциплина позволит создавать продукты и ценности что, в свою очередь, позволит детям быть готовыми к новой цифровой экономике.