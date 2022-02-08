    
Главная Новости Харькова Образование В Украинских школах реформируют уроки информатики
08.02.2022  14:00   Виталий Хиневич

В Украинских школах реформируют уроки информатики

Для школьников введут занятия по предпринимательству, чтобы с детства интегрировать их в цифровое общество.

Информатика
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".
 
Сообщается, что Министр цифровой трансформации Михаил Федоров намерен трансформировать уроки информатики в школах и ввести уроки по предпринимательству. 
Менять программу учебного процесса начнут уже в этом году. 
 
По словам Михаила Федорова, в ведомстве хотят научить детей не только общим понятиям о компьютере, а предоставить школьную программу, которая детально ознакомит школьников с миром технологий.
 
 
В частности детей хотят научить анализировать полученную информацию, искать разные пути решений в сложившихся ситуациях.
 
"Мы хотим, чтобы наши дети стали теми, кем они хотят стать", - сказал Федоров.
 
Кроме этого отмечается, что в школах будут преподавать урок по предпринимательству. Дисциплина позволит создавать продукты и ценности что, в свою очередь, позволит  детям быть готовыми к новой цифровой экономике.
 
Напомним, ранее в харьковских школах рассказывают о вреде наркотиков и подозрительных предметах.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  учебный процесс, школа, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 