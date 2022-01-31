    
Главная Фото Образование В харьковских школах рассказывают о вреде наркотиков и подозрительных предметах (фото)
31.01.2022  20:06   

В харьковских школах рассказывают о вреде наркотиков и подозрительных предметах (фото)

Тематические уроки безопасности прошли сегодня, 31 января, в Харьковской общеобразовательной школе №122.

Урок безопасности, Харьков

Сотрудники полиции и Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области рассказали детям, как поступать в случаях обнаружения подозрительных предметов и о том, как наркотическая зависимость разрушает жизнь молодежи.
 
Как отметил начальник сектора по связям с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, такие уроки не проходят даром, ведь бывали случаи, когда дети, в отличие от взрослых, правильно реагировали, увидев взрывоопасный предмет. После этого на место происшествия приезжали пиротехники и разминировали боеприпасы.
 
«Такие мероприятия проводятся во всех учебных заведениях города. Сегодня мы провели урок, посвященный чрезвычайным ситуациям, связанным со взрывоопасными предметами. Это касается как предметов времен Второй мировой войны, так и современных боеприпасов. Детям следует знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, куда нужно звонить, какие службы приедут. Для младших школьников мы доносим информацию в игровой форме. Для более взрослых используем интерактивные средства обучения, плакаты, фильмы, макеты взрывоопасных предметов», - рассказал спасатель. 
 
Посетили школу и полицейские. Тематический урок они начали с объяснения прав и обязанностей учащихся, а затем перешли к актуальной теме - борьбе с распространением наркотиков.
 
«Это проблемная тема из-за доступности наркотических средств детям в возрасте 15-16 лет. Мы им рассказываем, какие бывают наркотики, что происходит с организмом, когда начинаешь их употреблять, к каким преступлениям это приводит. Предупреждаем об ответственности, которая наступает в соответствии с действующим законодательством. Мы рассказываем детям о специальных чат-ботах, о том, что если они владеют информацией о так называемых закладках, то должны обратиться в полицию. Если ребенок боится что-нибудь спросить у классного руководителя или родителей, то он может обратиться к нам во время таких уроков, уточнить всю интересующую информацию», - объяснил инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Максим Осадчий.
 
Как сообщила директор Харьковской общеобразовательной школы №122 Наталья Булак, в этом учебном заведении вопросам безопасности учащихся уделяют большое внимание. Так, школа снабжена физической охраной и оборудована тревожной кнопкой, установлены системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Четыре раза в год там проводятся практические тренировки по вопросам эвакуации участников образовательного процесса. 
 
«Это гарантия комфорта и безопасности всех участников образовательного процесса, и это у нас на первом месте. А такие мероприятия, как встречи с полицейскими и спасателями, тоже важны, потому что они учат детей правильно оценивать чрезвычайные ситуации и правильно себя вести», - подчеркнула директор школы.

Фотогалерея

Источник:   Городской совет
 Тэги:  школа, полиция, дснс, урок, наркотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 Медицина Карантин по коронавирусу в школах Харькова: почему закрывают классы 27.01 Общество Школьники Харьковской области пока не уйдут на дистанционное обучение 25.01 Образование Харьковским школьникам разрабатывают уникальную форму
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 