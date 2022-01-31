31.01.2022 20:06

В харьковских школах рассказывают о вреде наркотиков и подозрительных предметах (фото)

Тематические уроки безопасности прошли сегодня, 31 января, в Харьковской общеобразовательной школе №122.





Сотрудники полиции и Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области рассказали детям, как поступать в случаях обнаружения подозрительных предметов и о том, как наркотическая зависимость разрушает жизнь молодежи. Сотрудники полиции и Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области рассказали детям, как поступать в случаях обнаружения подозрительных предметов и о том, как наркотическая зависимость разрушает жизнь молодежи.

Как отметил начальник сектора по связям с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, такие уроки не проходят даром, ведь бывали случаи, когда дети, в отличие от взрослых, правильно реагировали, увидев взрывоопасный предмет. После этого на место происшествия приезжали пиротехники и разминировали боеприпасы.

«Такие мероприятия проводятся во всех учебных заведениях города. Сегодня мы провели урок, посвященный чрезвычайным ситуациям, связанным со взрывоопасными предметами. Это касается как предметов времен Второй мировой войны, так и современных боеприпасов. Детям следует знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, куда нужно звонить, какие службы приедут. Для младших школьников мы доносим информацию в игровой форме. Для более взрослых используем интерактивные средства обучения, плакаты, фильмы, макеты взрывоопасных предметов», - рассказал спасатель.

Посетили школу и полицейские. Тематический урок они начали с объяснения прав и обязанностей учащихся, а затем перешли к актуальной теме - борьбе с распространением наркотиков.

«Это проблемная тема из-за доступности наркотических средств детям в возрасте 15-16 лет. Мы им рассказываем, какие бывают наркотики, что происходит с организмом, когда начинаешь их употреблять, к каким преступлениям это приводит. Предупреждаем об ответственности, которая наступает в соответствии с действующим законодательством. Мы рассказываем детям о специальных чат-ботах, о том, что если они владеют информацией о так называемых закладках, то должны обратиться в полицию. Если ребенок боится что-нибудь спросить у классного руководителя или родителей, то он может обратиться к нам во время таких уроков, уточнить всю интересующую информацию», - объяснил инспектор Управления патрульной полиции в Харьковской области Максим Осадчий.

Как сообщила директор Харьковской общеобразовательной школы №122 Наталья Булак, в этом учебном заведении вопросам безопасности учащихся уделяют большое внимание. Так, школа снабжена физической охраной и оборудована тревожной кнопкой, установлены системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации. Четыре раза в год там проводятся практические тренировки по вопросам эвакуации участников образовательного процесса.

«Это гарантия комфорта и безопасности всех участников образовательного процесса, и это у нас на первом месте. А такие мероприятия, как встречи с полицейскими и спасателями, тоже важны, потому что они учат детей правильно оценивать чрезвычайные ситуации и правильно себя вести», - подчеркнула директор школы.

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